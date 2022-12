Season : La voyage à vélo débutera finalement le 31 janvier 2023

La dernière fois que l’on a entendu parler de Season: A letter to the future, c’était en juin dernier, où le titre refessait surface après avoir connu un développement assez houleux. Le jeu d’exploration et d’aventure nous avait donné rendez-vous pour cet automne, mais il n’a pas su tenir sa promesse. Il faudra finalement patienter quelques semaines de plus puisque si le jeu trouve enfin une date de sortie définitive, ce ne sera pas pour cette année (on s’en doutait vu le peu de jours restants en 2022).

Découvrez le monde à bicyclette

Vous pourrez donc enfourcher votre vélo pour participer à ce périple qu’est Season: A letter to the future dès le 31 janvier prochain. On apprend cela avec un nouveau trailer qui ouvre le début des précommandes, et qui nous en dit un peu plus sur l’histoire du jeu.

Dans ce dernier, on incarnera une jeune femme qui explore le monde à vélo pour mieux le comprendre et qui va faire de nombreuses rencontres étonnantes. Elle pourra enregistrer toutes sortes de sons et capturer de beaux paysages grâce à son appareil photo.

Season: A letter to the future est prévu sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC via Steam et Epic Games Store. On nous précise aussi que la version PS5 sera avantagée grâce à la DualSense, avec le support du retour haptique et des gâchettes adaptatives.