Accueil » Actualités » Season: A letter to the future nous en dit un peu plus sur son histoire avec un trailer inédit

L’un des premiers jeux indépendants de cette année qui a le mérite d’intriguer le public n’est autre que Season: A letter to the future, qui dispose aujourd’hui d’un titre traduit en français pour célébrer son lancement imminent : Season: Une lettre pour l’avenir (sans surprise donc). Juste avant sa sortie, le jeu de Scavengers Studio se dote aujourd’hui d’une nouvelle vidéo qui a pour but de présenter brièvement l’intrigue du jeu, même si l’on doute que tout soit clair pour autant, même si ce trailer s’accompagne d’un doublage français.

Un road-trip qui s’annonce émouvant

Season nous permettra de voyager en compagnie d’une jeune femme qui a pour but de garder une trace du monde passé avant que celui-ci ne soit détruit par un cataclysme. Elle va donc faire la rencontre de plusieurs personnes qu’elle apprendra à connaître pour qu’ils ne soient pas oubliés après la catastrophe, comme Kochi, un jeune garçon accompagné de sa mère ; Maytora, une vieille artiste qui a inscrit toute l’histoire des environs dans ses sculptures ; ou encore Easel, un moine reclus qui ne sait plus quoi prier.

Ce road-trip nous demandera d’observer la nature autour de nous et de véritablement s’intéresser à ces personnages pour qu’ils ne tombent pas dans l’oubli. On nous promet un voyage qui va durer entre 6 et 12 heures selon votre manière d’explorer ce monde.

Season: A letter to the future est prévu sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC via Steam et Epic Games Store.