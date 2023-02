Accueil » Actualités » Sea of Stars : Le RPG annonce sa sortie pour août et s’offre une démo sur Switch

Le Nintendo Direct qui s’est tenu hier célébrait la nostalgie avec le retour de beaucoup de licences bien installées, mais quelques studios ont su nous offrir une bouffée d’air frais avec des productions un peu plus inédites. C’est le cas du sublime Sea of Stars, qui a tapé dans l’œil de pas mal de monde au fil des années puisqu’il a été annoncé en 2020, soit il y a trois ans déjà. Après ce long développement, le RPG semble être sur le point de boucler ses derniers préparatifs puisqu’il devrait sortir à la fin de cet été.

Une démo disponible dès maintenant sur Switch

On savait déjà que le titre de Sabotage Studio allait nous parvenir au cours de cette année, restait à savoir quand précisément. Le Nintendo Direct a permis de répondre à cette question grâce à une nouvelle bande-annonce du jeu, qui indique que Sea of Stars va voir le jour le 29 août prochain sur Switch, mais aussi sur PC (Steam), PlayStation 4 et PlayStation 5.

Mais l’autre bonne nouvelle, c’est que vous n’aurez pas besoin d’attendre jusqu’à cette date pour pouvoir poser les mains sur le jeu. Une démo est d’ores et déjà disponible sur l’eShop pour vous permettre d’essayer Sea of Stars gratuitement pendant quelques minutes, histoire de rendre l’attente encore plus longue d’ici la sortie.