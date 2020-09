Scott Pilgrim vs The World revient dans une Complete Edition

Comme teasé par Edgar Wright plus tôt dans la journée, le jeu Scott Pilgrim Vs. The World revient à l’occasion de son dixième anniversaire.

Enfin !

Il s’agit bien d’un portage du jeu de 2010 qui mérite le Complete de son titre en incluant les personnages jouables DLC Knives et Wallace. En dehors de cela, cela reste un beat them all permettant d’affronter les 7 exs maléfiques en solo ou en coop jusqu’à quatre, le tout sur fond d’Anamanaguchi.

Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition sortira en fin d’année sur PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC et Stadia.