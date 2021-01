Scott Pilgrim vs. The World s’offre des éditions physiques sur PS4 et Switch

Attendu dans quelques jours sur PC et consoles comme cela avait été annoncé le mois dernier, Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition va également avoir droit à plusieurs éditions physiques sur PlayStation 4 et Switch. Les précommandes débuteront ce vendredi 15 janvier à 16h heure française sur le site officiel de Limited Run Games et s’achèveront six semaines plus tard, le 28 février à 5h59.

Plutot Standard, Classic ou K.O. ?

Retrouvez ci-dessous le contenu des trois versions physiques du jeu proposées par l’entreprise américaine :

Standard Edition (34,99$)

Le jeu sur PlayStation 4 ou Switch

Une jaquette réversible conçue par Bryan Lee O’Malley

Des répliques des tickets du concert de The Clash at Demonhead

Classic Edition (54,99$)

Le jeu sur PlayStation 4 ou Switch

Une jaquette réversible conçue par Bryan Lee O’Malley

Des répliques des tickets du concert de The Clash at Demonhead

Un boîtier rétro à clapet avec une jaquette réversible

Un boîtier exclusif avec une jaquette imaginée par Jonathan « Persona » Kim et Chris « Black » Flores

Un CD comprenant la bande originale du titre composée par Anamanaguchi

Une carte du monde

Des autocollants

K.O. Edition (139,99$)

Le jeu sur PlayStation 4 ou Switch

Une jaquette réversible conçue par Bryan Lee O’Malley

Des répliques des tickets du concert de The Clash at Demonhead

Un boitier rétro à clapet avec une jaquette réversible

Un boîtier exclusif avec une jaquette imaginée par Jonathan « Persona » Kim et Chris « Black » Flores

Un CD et une cassette comprenant la bande originale du titre composée par Anamanaguchi

Une carte du monde

Des autocollants

Une boîte collector

Le guide officiel du jeu

Une paire de baguettes de batterie en bois

Des médiators de guitare

Sept cartes à collectionner

Un pin’s

Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition sera disponible le 14 janvier prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch et Stadia. Notez que Limited Run Games a indiqué sur Twitter que les éditions physiques du beat ’em up arcade en 2D d’Ubisoft seront aussi proposées à la vente sur Xbox One à une date inconnue pour le moment.