Scott Pilgrim vs the World: The Game donne sa date

Scott Pilgrim vs the World: The Game aura un peu de retard et le mois de janvier sera donc basé sur la nostalgie chez Ubisoft. En effet, les membres des Sex Bom-ombs et leurs amis reviendront quelques jours avant Prince of Persia Remake.

Pas de version physique pour se faire livrer par Ramona

Vous pouvez donc mettre un énorme X sur votre calendrier à la date du 14 janvier 2021 puisque c’est ce jour-là que sortira Scott Pilgrim vs the World: The Game si l’on en croit un post Facebook du compte officiel du film d’Edgar Wright. On rappelle qu’il devait sortir pour les fêtes de fin d’année, donc théoriquement avant le 31 décembre. Cette version sous-titrée Édition Complète contient le Beat Them All 2D ainsi que ses DLC d’époque.

Le portage de l’adaptation de la bande dessinée de Bryan Lee O’Malley sortira donc le 14 janvier 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC et Stadia (PS5 et Xbox Series aussi grâce à la rétrocompatibilité).