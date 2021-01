Voici la liste complète et officielle des trophées / succès du jeu Scott Pilgrim vs. the World: The Game. Cela vous permettra d’obtenir le platine ou le 100% selon la plateforme.

Platine

Le Complétionniste

Gagnez tous les autres trophées.

Or

Dragons doubles

Vaincre les jumeaux simultanément.

Trouvez la fille

Terminer le jeu une fois avec Scott.

Justicier

Vaincre 1000 ennemis.

Une armée à lui seul

Terminer le jeu en mode Solo au niveau de difficulté « Grand Maître ».

Speed Run

Terminer le jeu en moins de 90 minutes avec Knives.

Salto ninja

Effectuer au moins 10 sauts sur la tête d’affilée avec Knives.

Wallacirapace !

Mettez K.-O. 200 ennemis en mode en ligne.

Argent

Nouveau Challenger

Vaincre Matthew Patel sans perdre une vie.

Sale tour

Vaincre un ennemi en lui lançant un objet alors qu’il est à terre.

Invulnérable

Traverser un monde et atteindre le boss sans vous faire toucher.

Le Pouvoir de l'Amitié

En mode multijoueur, ranimer un autre joueur au moins 25 fois.

Gourmet

Manger tous les aliments.

Accro au shopping

Acheter tous les articles d’une boutique lors de la même visite.

Armé et dangereux

Vaincre au moins 200 ennemis en utilisant des objets interactifs.

« Chaudown »

Débloquer et appeler tous les alliés.

Question de réflexes

Attraper un objet volant au moins 25 fois avec Knives.

Wallace, le novice !

Terminez votre premier match en ligne.

Tout le monde veut jouer

Jouez en ligne avec tous les personnages au moins une fois (Wallace Wells inclus).

Et… l'affaire est dans le sac !

Terminez le jeu une fois avec Wallace Wells.

