Ubisoft Forward : le jeu Scott Pilgrim également de sortie ?

La sortie du film Scott Pilgrim s’était accompagnée d’une adaptation vidéoludique du roman graphique par Ubisoft. Ce jeu uniquement disponible en téléchargement avait été retiré des stores quatre ans plus tard, au grand malheur des fans qui réclament depuis son retour.

We are Sex Bob-Omb and we are here to make you think about death and get sad and stuff!

Le créateur Bryan Lee O’Malley et le réalisateur du film Edgar Wright teasent depuis quelques mois des contacts avec Ubi sur Twitter. Ainsi quand Edgar Wright tweete qu’il faut s’attendre à des nouvelles à propos de Scott Pilgrim aujourd’hui, jour de l’Ubisoft Forward. On suppose qu’il s’agit bien du retour du jeu, surtout quand il like les réponses qui misent sur cette théorie.

Scott Pilgrim Vs. The World n’est pas vraiment le meilleur beat them all de tous les temps mais il a su s’attirer la sympathie des joueurs à une époque où le genre avait plus ou moins disparu. Il avait aussi pour lui les animations pixel art de Paul Robertson et surtout une bande-son signée par Anamanaguchi. Le jeu étant sorti à l’origine le 10 août 2010, une publication d’une nouvelle version permettrait de tomber pour le dixième anniversaire (bon ok, à un mois près…)

C’est donc une « fuite » de plus après Immortals Fenyx Rising et le remake de Prince of Persia les Sables du Temps. L’Ubisoft Forward n’aura donc plus vraiment de surprises (sauf si l’éditeur consacre bien une partie de son temps de parole à ses nombreuses affaires).

Rendez-vous donc vers 21h pour connaître la date de sortie et les plateformes de ce qui sera probablement un simple portage du jeu d’origine.