Dans Star Wars Jedi: Fallen Order, il y a une tonne de collectibles. En plus des échos de force, on a des données à scanner. Ils sont répertoriés au même endroit dans votre menu, mais les premiers sont nécessaires pour le 100% alors que les scans, non, et ne sont là que pour développer le lore. On ne vous parle QUE des scans ici.

Voici d’autres guides concernant Dathomir :

Flore et faune

1. Hydraate

Description : L’hydraate pousse dans les zones sèches et rocheuses. L’air est filtré par ses filaments, qui piègent la poussière et les bactéries. Une fois filtré, l’air est stocké par les filaments contractés, créant ainsi un environnement humide dans lequel l’hydraate absorbe la faible quantité d’eau nécessaire à sa survie.

Zone : Falaises étranglées

Emplacement : Sur la plateforme inférieure

2. Champillets

Description : Les champillets sont un ingrédient essentiel de l’encre utilisée par les Sœurs de la nuit et les Frères de la nuit pour leurs tatouages. Il faut faire bouillir leur cosse jusqu’à l’obtention d’une pâte épaisse et jaunâtre. On y ajoute ensuite de l’argile, de la cendre ou toutes sortes de colorants naturels.

Zone : Falaises étranglées

Emplacement : Sur la plateforme inférieure

3. L’Antre des Nydak

Description : Le nydak inférieur est un adversaire redouté par les Frères de la nuit, même si certains légendes disent que les Sœurs de la nuit savaient le dresser. Les nydak sont des créatures solitaires qui ne se regroupent que rarement en meute une fois adultes. Leur seul prédateur naturel est l’immense Gorgara.

Zone : Salle des Nydak

Emplacement : En descendant justement dans l’antre d’un Nydak, où l’un d’entre eux vous attaque.

4. Domestication des araignées

Description : Les Frères de la nuit tentent depuis peu de domestiquer l’araignée-fléau. Sans les antidotes magiques des Sœurs de la nuit, cette tâche s’est avérée parfois mortelle. Mais si une araignée est capturée jeune et élevée près d’un Frère de la nuit, elle s’attachera à lui et deviendra un compagnon loyal.

Zone : Salle des Nydak

Emplacement : Contre le mur derrière un frère de la nuit.

5. Lichen de feu

Description : Le lichen de feu pousse naturellement sous la chaleur de Cathomir. Sa couleur rouge vient de l’absorption du soufre et d’autres poussières contenus dans l’air. La variété dathomirienne est si résistance qu’il est presque impossible de l’arracher.

Zone : Marais du Sacrifice

Emplacement : Sur la plateforme que vous ne pouvez encore escalader au premier passage, dans l’histoire, vous passez sur cette plateforme lors qu’une bête volante encore inconnue passe et fauche un frère de la nuit.

6. Fruit Brula

Description : Le fruit brula était un ingrédient courant dans les potions des Sœurs de la nuit. A petites doses, son nectar agit comme antidote au venin des nombreux serpents de Dathomir. Mais sa consommation excessive pouvait entraîner la « folie des marais » : convulsions, vision trouble et hallucinations.

Zone : Marais du sacrifice

Emplacement : Dans le marais, en bas du point de méditation

7. Plante Saignante

Description : Contrairement aux autres champignons dathomiriens, la plante saignante ne se reproduit pas via des spores. Ses cellules se divisent spontanément, formant de petites gousses qui s’ouvrent à maturité. Certains variétés peuvent se développer sur plusieurs tiges.

Zone : Marais du sacrifice

Emplacement : Sur l’une des zones reculées du marais, où un nydak se bataille avec des frères de la nuit.

Les sœurs de la nuit

5. Sœurs de la nuit de Dathomir

Description : Les Sœurs de la nuit de Dathomir formaient un puissant clan sensible à la Force; Douées pour l’utilisation de la magie, une manifestation de la Force que ni les Jedi ni les Sith ne maîtrisent, elles contrôlaient Dathomir. La société des Sœurs de la nuit était matriarcale : le clan obéissait à une Mère, qui dirigeait également la classe inférieur des Frères de la nuit. Leur civilisation fut détruite sur les ordres du Comte Dooku, en représailles à la tentative d’assassinat fomentée par Asajj Ventress et ses sœurs.

Zone : Vaisseau

Emplacement : Se débloque automatiquement au cours de l’histoire lors de votre voyage à Dathomir.

6. Cosses funéraires

Description : Les cosses funéraires faisaient partie des rites essentiels des Sœurs de la nuit. La préparation de chaque élément d’une cosse était difficile et minutieuse. Les tissus étaient lavés trois fois dans des eaux magiques, la ficelle tressée à la main en récitant un sort de protection et les corps nettoyés à l’aide d’huiles odorantes.

Zone : Falaises étranglées

Emplacement : Sur la plateforme inférieure

Les frères de la nuit

4. Glyphes Dathomiriens

Description : Les Frères de la nuit peignent des glyphes en utilisant l’acide d’hydraate. Celui-ci ne se contente pas de teinter la surface, mais brûle la pierre la plus dure et laisse une marque indélébile. Chaque symbole doit donc être dessiné avec précision pour éviter toute blessure. Les maîtres calligraphes sont par conséquent rares et très respectés.

Zone : Ville effondré

Emplacement : Sur un mur, proche de la passerelle qui sert d’ascenseur.

5. Effigie menaçante

Description : Aucune donnée trouvée. L’apparence… ne suggère rien de bon.

Zone : Falaises étranglées supérieures

Emplacement : Juste avant de passer le sorte de pont en pierres (proche d’un coffre à pirater).

Le Sage Kujet

2. Le règne du sage Kujet

Description : Cette gravure représente Kujet faisant choir ses ennemis dans une fosse.

Zone : Tombeau de Kujet

Emplacement : Dans la dernière salle du tombeau, après avoir vaincu Malicos.

Vous pouvez consulter notre soluce complète de Star Wars Jedi: Fallen Order pour tout connaître du jeu. Il est aussi possible de retourner voir tous les collectibles à ramasser dans le titre.