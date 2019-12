On poursuit notre guide des Echos de Force et des Secrets à collecter dans Star Wars Jedi Fallen Order avec cette fois-ci, l’emplacement de tous les objets à collecter sur la planète Dathomir. Pour obtenir les trophées / succès Écho-location et Collectionneur mais aussi pour avoir tous les objets du jeu. Rappelons que les scans ne sont pas nécessaires pour le 100% et ont donc droit à leur propre guide.

Où se trouvent les Échos de la Force à Dathomir ?

On rappellera deux choses :

Chaque Secret compte comme un Echo de Force

Chaque Capsule de Stim compte comme un Secret

Pour avoir le platine ou le 1000 G, il suffit donc de récolter l’ensemble de ces objets pour l’obtenir. Les autres données à scanner ne sont pas nécessaires.

Le suivi est quelque peu compliqué : on rappelle que les scans et les échos de force se confondent. Pour plus de facilité, on vous liste ici les échos et secrets sur Dathomir selon les zones, et si vous voulez avoir tous les scans, ce sera sur une autre page. Cela évitera de trop se perdre.

Les secrets présents sur Dathomir (faites CTFL + F pour les trouver) :

10. L’étranger (L’étranger)

11. Tentation (L’étranger)

Voici d’autres guides concernant Dathomir :

Falaises étranglées supérieures

1. L’entraînement des sœurs de la nuit (Les sœurs de la nuit)

Description : Des années avant leur disparition, les Sœurs de la nuit se sont rassemblées dans cet endroit pour pratiquer la magie.

Emplacement : Dans une petite pièce cachée, il faudra courir sur les murs et utiliser le saut pour accéder à la plateforme supérieure et arriver dans la petite zone.

4. Une Sœur de la nuit (Les sœurs de la nuit)

Description : Une Sœur de la nuit a survécu au massacre. Elle était seule et effrayée. Ses sœurs n’étaient plus là.

Emplacement : Se situe sur une plateforme en hauteur. Vous pourrez l’atteindre en utilisant les deux cordes à disposition puis en effectuant un double saut.

Falaises étranglées

Secret : 10. L’étranger (L’étranger)

Description : Un étranger était ici, pas un Frère de la nuit. Je ressens quelque chose… de familier.

Emplacement : Rapidement, vous remarquerez un secret caché derrière une porte impossible à ouvrir. Vous pourrez le faire un peu plus tard. En haut, vous pourrez débloquer un chemin en poussant une caisse. Poussez-la, faites la tomber, puis vous pourrez grimper ensuite et accéder à la zone en question.

Récompenses : Essence de vie

Bastion des frères

Secret : 11. Tentation (L’étranger)

Description : Quelqu’un s’est retrouvé accul vers les ruines. J’ai senti l’attraction d’une ancienne énergie obscure.

Emplacement : Cet écho de force est un secret que l’on aperçoit au loin, notamment à partir des deux cordes à utiliser à partir de la zone des falaises. N’essayez pas de passer par là. Il faut passer par en dessous lors de votre second passage (après avoir eu la grimpette améliorée). Passez par l’établi où vous pouvez améliorer votre sabre-laser, tuez les quelques bestioles et montez sur le muret.

Récompense : Essence de vie

Village effondré

3. Déchéance (Les sœurs de la nuit)

Description : Ces Sœurs de la nuit n’ont jamais reçu de funérailles décentes. Nous marchons dans un cimetière.

Emplacement : En hauteur, dans les ruines d’un bâtiment effondré, qui est relié par un passage où il faut tenir en équilibre.

Salle des Nydak

2. La fosse (Les frères de la nuit)

Description : Des Frères de la Nuit étaient jetés dans une fosse, avant d’être tués par des bêtes. Sans doute pour servir d’exemples.

Emplacement : Dans la salle des Nydak, là où vous pouvez déplacer une cage.

6. La traque (L’étranger)

Description : Les Frères de la nuit traquaient quelqu’un dans les marais. Quelqu’un qu’ils redoutaient.

Emplacement : Dans un passage qui ressemble à une grotte, où vous croiserez des Sœurs de la nuit, sur un cadavre.

Marais du sacrifice

7. Mère des Sœurs de la nuit (Les sœurs de la nuit)

Description : Les Sœurs de la nuit étaient menées par une puissante magicienne qu’elles appelaient « Mère ».

Emplacement : Dans la zone où il y a un coffre, sur une plateforme en hauteur.

1. Arène de combat (Les frères de la nuit)

Description : Les Frères de la Nuit se battaient dans cette arène en ruine pour prouver leur valeur. Les plus forts gagnaient le respect des plus faibles.

Emplacement : Se situe dans la partie du marais où un Nydak vous attend.

2. Vaisseau échoué (L’étranger)

Description : Un vaisseau s’est écrasé ici, dans les marais. Le pilote fuyait quelque chose. Il aurait dû choisir une autre cachette.

Emplacement : Proche d’un coffre à pirater, dans une zone où il y a de nombreux frères de la nuit.

3. Survivant (L’étranger)

Description : Quelqu’un a survécu à un accident sur Dathomir mais pas sans souffrir.

Emplacement : Quand vous êtes au point de méditation du marais, faites un double saut pour atterrir sur la plateforme en face (direction le chemin qui descend au marais).

1. Négociation (Le vagabond et la Sorcière)

Description : La Sœur de la nuit s’est opposée à l’étranger, ce qui a donné lieu à une négociation des plus tendues.

Emplacement : En contrebas, dans une corniche

Corne de la sorcière

3. Rite de passage (Les frères de la nuit)

Description : Les Frères de la nuit les plus audacieux se sont aventurés dans l’antre de cette créature. C’était un rite de passage qui récompensait grandement les survivants.

Emplacement : A la sortie de l’antre de la créature (Gorgara), sur la gauche. Vous pouvez aussi partir du point de méditation.

Donjon des Frères de la nuit

7. Le Prisonnier (L’étranger)

Description : Les Frères de la Nuit sont tombés sur quelqu’un de dangereux. Un étranger. Ils l’ont amené à leur chef.

Emplacement : Il faudra traverser le pont (par en-dessous). Se situe dans une salle à côté près d’un coffre (gauche après avoir traversé).

Village des Frères de la nuit

4. Intrus (L’étranger)

Description : Les Frères de la nuit ont amené un intrus ici, dans l’attente d’autres instructions.

Emplacement : Après avoir passé le cœur du village, à un moment vous pourrez aller soit à droite soit à gauche (pour sortir notamment). Allez à droite, c’est au bout.

5. Parasites (L’étranger)

Description : Quelqu’un s’est mêlé aux affaires des Frères de la nuit. Et ça ne leur a pas plu.

Emplacement : Sur une corniche en hauteur. Ne pourra être atteint qu’après avoir débloqué le raccourci. Remontez à la corde et double sautez pour atteindre la plateforme.

Tombeau de Kujet

2. La soif du pouvoir (Le vagabond et la Sorcière)

Description : Malicos comptait sur Merrin pour le guider à travers les ruines mais celle-ci avait peur. Elle connaissait sa soif de pouvoir.

Emplacement : Lors de votre second passage sur Dathomir. Dans le tombeau, montez sur la droite pour accéder à une salle supplémentaire.

3. Le pacte de Merrin (Le vagabond et la Sorcière)

Description : Merrin pria pour le pardon de ses sœurs perdues. Elle avait conclu un pacte avec Malicos pour lui apprendre leur magie, même si elle doutait de pouvoir lui faire confiance.

Emplacement : Juste après le précédent Echo de Force (La Soif du Pouvoir), poursuivez le chemin, vous tomberez directement dessus.

1. Cimetière (Le Sage Kujet)

Description : Promettant à ses fidèles la maîtrise du Vent de vie, Kujet a organisé un massacre depuis son repaire de Dathomir, plus tard connu comme le tombeau de Kujet.

Emplacement : Dans une salle, après avoir escaladé un muret.

Vous pouvez consulter notre soluce complète de Star Wars Jedi: Fallen Order pour tout connaître du jeu. Il est aussi possible de retourner voir tous les collectibles à ramasser dans le titre.