Star Wars Jedi 3 est confirmé par Cameron Monaghan, l’acteur derrière Cal Kestis

La meilleure trilogie sous l’ère Disney ?

Star Wars et les trilogies, c’est une grande histoire d’amour, sauf lorsqu’il est question de jeux vidéo. Pas de troisième jeu Le Pouvoir de la Force, (techniquement) pas de Battlefront III malgré plusieurs jeux sortis dans cette licence, pas de Star Wars Knights of the Old Republic III… mais il y aura bien un Star Wars Jedi 3. C’est du moins ce qu’insinue très clairement Cameron Monaghan lors de son passage à l’Ocala Comic Con, où il déclare qu’il travaille déjà sur un troisième épisode pour la série (propos retransmis par VGC) :

« Nous travaillons sur un troisième jeu et nous sommes en train de nous pencher dessus en ce moment. C’est un grand projet et il y a eu quelques conversations jusqu’à présent, mais j’espère que lorsque tout sera posé, nous pourrons nous lancer et créer quelque chose de vraiment cool. »

Cal Kestis devrait donc logiquement avoir sa trilogie comme cela était espéré au départ par Respawn, et ce n’est certainement pas nous qui allons nous plaindre tant les deux premiers Star Wars Jedi se situent clairement du bon côté de la Force côté jeux Star Wars.

