Sable : Le jeu d’aventure et d’exploration sortira le 29 novembre sur PlayStation 5

Disponible depuis septembre 2021 sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, Sable va bientôt s’ouvrir à un public plus large. Comme indiqué sur Twitter par l’éditeur suédois Raw Fury, le jeu d’aventure et d’exploration de Shedworks sortira le 29 novembre prochain sur PlayStation 5. Notez que, selon Gematsu, cette version exploitera la fonctionnalité du retour haptique de la DualSense et signera l’arrivée d’un mini-jeu de pêche.

Lancement du rite initiatique dans 1 mois sur PS5

The world of Midden opens wider! 🪲

Sable is coming to @PlayStation 5 one month from now on November 29th! 🏜️ Wishlist today: https://t.co/mIXG9Al3Yh pic.twitter.com/qwZLEMSZCA — Raw Fury ⛏ Dome Keeper AVAILABLE NOW (@RawFury) October 28, 2022

Pour ceux et celles qui n’auraient jamais entendu parlé de cette production, celle-ci vous invite à suivre l’histoire de Sable, une jeune femme à l’aube de sa vie d’adulte qui doit suivre un rite initiatique synonyme de coutume pour sa tribu. Afin d’en voir le bout, elle devra explorer le monde coloré qui l’entoure avec son aérocycle, rencontrer et aider des personnages issus d’autres clans ainsi que résoudre des énigmes diverses et variées.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, n’hésitez pas à consulter notre test de Sable réalisé plus tôt cette année sur Xbox Series X|S.