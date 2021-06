Le Xbox Summer Game Fest Demo Event revient dans une seconde édition

Après une conférence E3 plutôt solide, Xbox remet le couvert avec une deuxième édition du Xbox Summer Game Fest Demo Event en proposant pas moins de 40 jeux à tester durant une période limitée.

Tous en cours de développement

Du 15 au 21 juin 2021, il faudra donc vous rendre sur sur Xbox One ou Xbox Séries S/X afin de télécharger les démos (ou encore via ce lien) et de les essayer autant de fois que vous le souhaitez. Parmi la liste des jeux jouables, on retiendra particulièrement Tunic qui a fait forte impression ou encore Sable qui s’annonce comme un voyage onirique à travers le désert.

Voici sans plus attendre la liste des 40 jeux qui seront disponibles :