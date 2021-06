Steam Néo Fest : Les jeux qu’on vous conseille de découvrir gratuitement ce week-end

Comme l’an passé, Steam apporte sa pierre à l’édifice de l’E3 avec un festival (le Steam Néo Fest) dédié aux démos de jeux vidéo à venir. Au programme, une bonne centaine de versions d’essai ainsi que des séances de questions/réponses avec les développeurs de titres plus prometteurs les uns que les autres.

Il y en a pour tous les goûts sur Steam

Ce sont en effet plus de 100 démos qui sont testables jusqu’au 22 juin 19h via la plateforme de Valve. Une fois n’est pas coutume, il est difficile pour une seule et même personne de tout essayer en si peu de temps, même avec toute la meilleure volonté du monde. Ainsi, nous vous proposons une petite sélection de titres à découvrir durant ce court laps de temps.

Ces softs ne seront pas forcément les plus connus ni même les meilleurs, mais simplement des jeux qui ont particulièrement attisé notre curiosité et qui, à notre sens, méritent au moins un petit coup d’œil.

Death Trash

Death Trash est un jeu d’aventure dans un monde apocalyptique où des amas de chair (souvent vivants) semblent sortir des entrailles (littéralement ?) de la Terre.

Vous y trouverez une dimension action avec des combats au corps-à-corps et à distance (via des armes à feu et même des pouvoirs) assez sommaires et un aspect RPG vous demandant de créer votre personnage, de son physique à ses caractéristiques personnelles, comme sa maîtrise de tel ou tel type d’arme, son empathie, ses compétences en électronique ou encore son affinité avec les animaux/créatures.

S’il est difficile d’émettre un avis complet en si peu de temps tant le jeu semble riche, nous pouvons affirmer avoir été très intrigués par cet univers singulier accompagné de graphismes en pixel art plutôt réussis.

Le titre est prévu pour une sortie en accès anticipé dès le 5 août de cette année sur PC (via Steam) tandis que la sortie définitive vise également la PS4, la Xbox One et la Nintendo Switch. Notons que l’aventure devrait être parcourable en solo ou en coop à 2 en local.

TOEM

TOEM est un jeu d’aventure relaxant qui vous demandera de partir en voyage loin de chez vous. La fonctionnalité principale et spécifique du titre est l’utilisation d’un appareil photo qui vous permet d’observer le monde qui vous entoure sous plusieurs angles et d’accomplir différents objectifs (vous avez compris ?) afin de passer de zones en zones.

Avec sa direction artistique en noir et blanc assez unique, sa bande-son apaisante et son aventure amusante, TOEM nous a d’ores et déjà séduit. Le titre est attendu uniquement sur PC pour le moment avec une date de sortie fixée à cette année sans plus de précision.

Little Witch in the Woods

Encore une production indépendante qui devrait vous amener calme et relaxation. Little Witch in the Woods vous met au contrôle d’une sorcière fraîchement diplômée et de son chapeau magique parlant. Alors que le train l’emmenant vers sa destination se voit obligé d’interrompre sa route, notre jeune protagoniste va débuter sa nouvelle vie dans les environs. Ainsi, il sera nécessaire de récolter diverses ressources pour crafter des potions et autres joyeusetés de sorcières.

Sa direction artistique en pixel art très agréable à l’œil et son univers original nous ont énormément plu, et nul doute que le jeu trouvera son public sans peine. Little Witch in the Woods sera disponible cette année en accès anticipé avant de sortir pour de bon sur PC en 2022. Une version Switch, Xbox One et PS4 sont également dans les tuyaux.

UNSIGHTED

Unsighted est un jeu d’action et d’exploration en 2D avec un pixel art de qualité supérieure qui se paie même le luxe d’avoir quelques cutscenes. La démo est déjà plutôt bien fichue et propose notamment plusieurs options d’accessibilité et de difficulté.

Au contrôle d’un androïde féminin ayant perdu la mémoire, vous allez devoir parcourir le monde à la recherche de la seule personne dont vous vous souvenez. A peu près tout nous a plu dans ce premier contact, des graphismes à l’ambiance oppressante en passant par le gameplay plutôt intense et exigeant, en tout cas en normal. Unsighted sortira sur PC, Xbox One et Switch en 2021.

Sable

Probablement LA star indé de l’E3, qu’on a pu apercevoir moult fois durant l’événement, et après y avoir touché, on comprend pourquoi. Manette en main, les déplacements sont un réel plaisir, la direction artistique est sublime (pour qui est amateur du genre évidemment), le monde ouvert donne envie, la bande-son semble d’excellente qualité,… vraiment, Sable semble avoir toutes les qualités nécessaires pour être un excellent jeu.

En ce qui nous concerne, nous sommes emballés et le petit air de Journey qui se dégage de l’ambiance n’est pas pour nous déplaire non plus. Le jeu devrait sortir ce 23 septembre sur Xbox One et Series, Mac, PC et PlayStation 4.

I Am Fish

I Am Fish est un jeu d’aventure proposant une aventure où la physique est reine. Au contrôle d’un poisson dans son bocal, vous allez devoir rouler à travers une ville colorée au level design ingénieux en évitant les trop grandes chutes sous peine de briser votre petit aquarium.

Bien que la démo manque clairement d’optimisation, le gameplay nous a semblé suffisamment amusant pour placer le jeu dans cet article. I Am Fish est prévu pour « bientôt » et devrait sortir sur PC et Xbox One.

Dodgeball Academia

Un petit coup de cœur de ce festival ! Dodgeball Academia mélange sport et Pokémon avec des matchs prenant la forme d’affrontements en temps réel avec des éléments de RPG. Ainsi, chaque membre de votre équipe a ses points de vie, sa jauge de coup spécial et même ses équipements et barre d’expérience.

L’ambiance du titre s’inspire également de Pokémon jusque dans ses mélodies et bruitages qui enverront des vagues de nostalgie aux personnes de plus de 20 ans. Dodgeball Academia sera disponible sur PC, Xbox One, Nintendo Switch et PS4 en cette année 2021 sans plus de précision.

Restez curieux et curieuses !

Bien que la liste de démos ne soit pas aussi fournie que celle de l’année dernière, il reste impossible d’être exhaustif et des titres sont forcément passés à la trappe. Néanmoins, en plus des jeux présentés plus en détails ci-dessus, nous souhaitions étendre un peu la liste en citant quelques autres softs qui peuvent valoir la peine d’être testés :

Freshly Frosted : un puzzle-game dans une usine de donuts.

Unpacking : un jeu qui vous demande de déballer vos affaires après chaque déménagement important de votre vie.

Severed Steel : un FPS ultra nerveux dont vous pourrez bientôt consulter l’aperçu sur notre site.

Cris Tales : un RPG qui vous demandera de jouer avec le temps. Notre aperçu est disponible via ce lien.

Deep Night Detective : un jeu mêle enquête et metroidvania.

Idol Manager : un jeu de gestion qui vous demande de gérer les idoles (quand on vous dit qu’il y en a pour tous les goûts !).

To The Rescue : un autre jeu de gestion qui vous demande de gérer un chenil.

Kitaria Fables : un jeu d’aventure avec des éléments de bac à sable qui vous permet de combattre et gérer votre village aux côté de vos voisins (jouable à 2 en local).

Road 96 : un road trip narratif avec des éléments procéduraux dont notre aperçu est déjà disponible ici.

Wife Quest : un jeu d’action et de plateforme en 2D en pixel art dans lequel vous incarnez une femme partie sauver son mari. Une démo très marrante.

Greak : Memories of Azure : un jeu d’action en scrolling horizontal dessiné à la main qui vous demandera d’alterner entre 3 personnages.

ProtoCorgi : un shoot’em up où vous contrôlez un corgi. Avons-nous besoin d’en dire plus ?

Savior : un jeu d’horreur RPG maker comme on n’en fait plus.

Avec tout cela, nous pensons sincèrement que vous avez de quoi faire et qu’un titre au moins vous tapera dans l’œil. Nous espérons que cet article aura pu vous aider à y voir plus clair et que ces démos arriveront à vous satisfaire.

Enfin, nous aimerions vous rappeler que la majorité de ces productions sont indépendantes, n’hésitez donc pas à les ajouter à votre liste de souhait Steam même si vous ne comptez pas les acheter à la sortie. Cela permet de les mettre en lumière et leur apporte un soutien précieux sans avoir à débourser le moindre centime.