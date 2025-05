Roland-Garros eSeries by Renault 2025 : huit finalistes, deux légendes et un nouveau format pour le show eSport

Un tournoi repensé, sous la houlette de Bartoli et Simon

Pour la première fois, la Phase Finale se déroulera en deux temps. Les huit finalistes seront d’abord répartis en deux équipes, coachées par deux icônes du tennis français : Marion Bartoli, championne de Wimbledon 2013, et Gilles Simon, ancien top 10 ATP. Ils prodigueront des conseils pour les joueurs dans cette phase décisive.

Les meilleurs accéderont ensuite à un tableau à double élimination (Winner et Loser Bracket) en solo, un format plus compétitif assurant du suspense jusqu’à la dernière balle. L’enjeu n’est autre que le titre de champion 2025 et une part du prize pool de 5 000 €.

Voici la liste des huit finalistes :

Alessandro Bianco “ΔLEX” (ITA) – Champion en titre.

Hizir Balkanci “Hizir” (TUR) – Vainqueur du premier Open Qualifier, seconde participation à la Phase Finale.

Anyndia Lestari “Anyndia” (IDN) – Meilleure joueuse du premier Open Qualifier.

Omer Feder “Omer” (ISR) – Vainqueur du deuxième Open Qualifier.

Maricela Espinosa Villada “MariLCTC” (COL) – Meilleure joueuse du second Open Qualifier, seconde participation à la Phase Finale.

Eugen Mosdir “Areidy” (ALL) – Vainqueur du troisième Open Qualifier.

Bartu Yildirim “Dark” (TUR) – Meilleur joueur du Grand Tour.

Samuel Sanin Ortiz “Sasmis” (COL) – Second au classement du Grand Tour

Samuel Étienne animera l’événement en direct avec Quento et Benny/GP365. Le tout sera retransmis en streaming sur Twitch et YouTube, avec des commentaires, des animations et des discussions sur l’avenir du tennis et de l’esport. Les matchs se joueront sur une reproduction fidèle du court Philippe-Chatrier, avec avatars personnalisés et annonces de score assurées par Aurélie Tourte, arbitre de renom.