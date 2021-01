Returnal est finalement repoussé du 19 mars au 30 avril

Coup dur pour ceux qui attendaient l’une des premières exclusivités de la PS5 de pied ferme. Returnal, qui a récemment eu droit à pas mal de vidéos de gameplay, n’arrivera pas comme prévu le 19 mars, comme nous l’annoncent Sony et Housemarque.

Update: Returnal has a new release date of April 30, 2021. SIE and Housemarque have made the decision to move the release date in order to give the team extra time to continue to polish the game to the level of quality players expect from Housemarque.



See you in April! pic.twitter.com/xb6IBWJ5TQ

— PlayStation (@PlayStation) January 28, 2021