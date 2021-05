Resident Evil Village présente son trailer de lancement très bref

Dans 24 heures, ou peut-être même avant pour les chanceuses et chanceux qui ont reçu une copie du jeu en avance, le village et le château de Resident Evil Village ouvriront leurs portes. Histoire de nous préparer une dernière fois à ce qui nous attend dans le jeu, Capcom dévoile un trailer de lancement pour son prochain titre.

30 secondes pour frissonner

Pas le temps de cligner des yeux ici, puisque ce trailer se veut être bref. C’est sans doute pour éviter de trop y montrer quelques heures avant que les fans puissent connaître la suite de l’histoire, mais attention tout de même, certaines images montrées dans ce trailer sont inédites.

Resident Evil Village sera disponible le 7 mai prochain sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test ainsi que notre guide complet sur le jeu pour en apprendre plus.