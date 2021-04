Resident Evil Village : Retour sur la démo du 18 et 19 avril disponible sur PS4 et PS5

Le Resident Evil Showcase a été l’occasion d’officialiser une démo qui prendrait place du 18 avril à 19 heures jusqu’au 19 avril à 3 heures du matin. Elle constitue donc la seconde invitation dans le monde de ce Resident Evil Village et est limitée à une durée de jeu de 30 minutes.

Nous avons pu faire le tour de cette démo et faisons ici un rapide compte rendu de ce qui est présenté sans pour autant rentrer dans le détail. Il est dur de se faire un quelconque avis avec un contenu qui se veut volontairement bref. En effet, contrairement à la première démo Maiden dont vous pouvez retrouver notre avis à ce lien, cette séquence de jeu de plus ou moins 30 minutes se retrouvera bel et bien dans la version finale du jeu de Capcom.

Cette démo de Resident Evil Village a été complétée en une vingtaine de minutes sur une PS4 classique dans une difficulté standard.

Une ambiance horrifique prometteuse

On ne va pas se le cacher, trente minutes c’est bien trop peu pour faire de véritables conclusions. On peut néanmoins y tirer deux ou trois choses. Le but premier de cette démo est de poser l’intrigue de ce huitième épisode. On a alors un premier aperçu du village ainsi que de quelques habitants.

Entre folk-horror et ambiance sombre et gothique, ces 20 minutes de jeu arrivent à démontrer qu’on tient peut-être quelque chose d’original et d’intéressant pour la série. Certes, un parallèle peut facilement se tracer avec Resident Evil 4, même au niveau des mécaniques avec la gestion de l’inventaire et du craft, mais on est en droit de croire que ce huitième épisode tient quelque chose de neuf.

Toutefois, les limites sur PS4 arrivent à se voir assez vite. Si les décors en intérieur, les personnages et les dialogues sont plutôt de bonne factures sans être époustouflants, il en est autrement pour les décors extérieurs qui manquent un peu de crédibilité avec des textures qui font parfois tâches.

30 minutes c’est très court

Vous vous en doutez, plusieurs points demeurent ici inconnus. On peut par exemple citer la difficulté. Bien que cette démo propose trois modes de difficulté différents, le fait de ne rencontrer presque pas d’ennemis fait qu’il est difficile de savoir si le jeu sera bel et bien un poil plus dur que ses prédécesseurs ou non.

Pareil pour les musiques et le sound design, ce qui nous est présenté ici relève du strict minimum. Impossible donc de se faire ne serait-ce qu’un début d’opinion. Toutefois, ce premier regard sur ce village gothique d’Europe de l’est a permis d’entrevoir un savant mélange de genres horrifiques. Espérons donc que l’ambiance sonore du titre ne soit pas en reste.

En bref, cette démo était surtout là pour susciter l’intérêt des fans et poser l’intrigue. D’autant plus que, sans vraiment être un spoiler, celle-ci se finit sur Ethan qui décide de tailler la route vers le château de Dimitrescu, l’antagoniste de cet épisode qui n’a cessé de faire parler d’elle depuis sa première diffusion.