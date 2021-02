Resident Evil Village : Capcom s’exprime sur l’engouement autour de Lady Dimitrescu et révèle sa taille

Lorsque Lady Dimitrescu de Resident Evil Village s’est montrée à l’occasion du Resident Evil Showcase (et même un peu avant), Internet a trouvé sa nouvelle idole. La « grande dame » est rapidement devenue très populaire au sein de la communauté, à tel point qu’elle fait déjà l’objet de nombreux cosplays et fanarts. Surpris par cet engouement, Capcom a diffusé un message à propos de son étonnant personnage vedette.

Your love for Lady Dimitrescu is loud and clear. 👒

Here's a message from our RE Village art director Tomonori Takano, along with a very curious fact you may have wondered about: pic.twitter.com/Lj4m5pN2dJ

— Resident Evil (@RE_Games) February 2, 2021