Resident Evil Village : Avis et gameplay de la démo Maiden sur PS5

Hier soir, Capcom organisait un showcase dédié à Resident Evil, et plus particulièrement à Resident Evil Village. A cette occasion, nous avons appris que le titre serait disponible à partir du 7 mai 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Egalement, l’éditeur a annoncé la sortie immédiate d’une démo sur PS5, intitulée Maiden.

Bienvenue au château…

Si une autre démo verra le jour au printemps sur tous les supports, Capcom nous invite une première fois au sein du château de Dimitrescu. Cette grande bâtisse est centrale dans l’univers du jeu, et c’est à travers les yeux d’une prisonnière, et non ceux d’Ethan Winters, que nous avons parcouru quelques couloirs. La démo commence donc dans des cachots poisseux, remplis de sang séché, d’objets en vrac, et de corps mutilés.

Comme annoncé par Capcom, cette première démo de Resident Evil Village se concentre sur la recherche d’objets et la résolution de quelques énigmes, laissant volontairement de côté la dimension combat. L’occasion d’observer les environnements et de s’immerger dans l’ambiance. Sur ce point, la démo Maiden de Resident Evil Village fait déjà des merveilles, et donne très envie de savoir ce que nous réserve le reste du titre.

Grâce au RE Engine, apparu sur Resident Evil 7, et à l’utilisation des megascans disponibles chez Quixel, le rendu est d’ores et déjà impressionnant. Les éclairages sont sublimes, le style classique des couloirs fonctionne très bien, et la localisation des sons est toujours aussi précise. Ainsi, on a l’impression de retrouver un mix entre Resident Evil 7, l’ambiance du premier opus, le tout saupoudré d’un peu de Resident Evil 4.

Dès les premiers instants, on est saisi par l’ambiance, avec des chaines qui tintent, des corps meurtris et de nombreux sons particulièrement inquiétants. Au milieu de tout cela, on doit trouver un moyen de s’échapper, ce qui implique de fouiller les lieux. Si vous avez déjà joué à Resident Evil, vous connaissez la chanson : trouver un indice menant à un premier objet, lequel sert à accéder à un nouvel endroit.

Des sensations familières, pour le meilleur

Ce qu’on comprend, c’est que Resident Evil Village ne révolutionnera pas la formule du 7, et à vrai dire, c’est tant mieux. Après avoir trouvé une solution pour sortir des cachots, on arrive sur le balcon surplombant l’entrée du château. La porte principale est évidemment bloquée, mais une étrange porte nous invite à trouver un œil de verre. On fouille un peu, tout en observant les décors de la somptueuse entrée du château, et on finit par trouver la clé nous permettant de sortir dans la cour.

Notez que toutes ces opérations doivent se faire alors qu’on entend des pas, que des silhouettes surgissent, et que quelques rires démoniaques semblent indiquer que l’on est suivi. C’est au moment de sortir, et donc de mettre fin à cette démo d’un petit quart d’heure, que nous nous retrouvons face à Lady Dimitrescu pour un tête à tête particulier…

Même si cette démo est évidemment bien trop courte pour présumer de la qualité du jeu final, elle pose tout de suite, et surtout très bien, les bases de l’ambiance qu’on devrait retrouver. Contrairement à la démo de Resident Evil 7, qui donnait presque le sentiment d’être dans un jeu d’horreur classique, la démo Maiden ne laisse aucune place au doute : on est dans un Resident Evil.

C’est très beau, le feeling de l’exploration à la Resident Evil est déjà là, et nous, on a vraiment hâte de retrouver Ethan Winters pour en découvrir plus et frissonner de nouveau. Cette attente devrait dans un premier temps être atténué par une nouvelle démo, dont la date reste à préciser. Le rendez-vous est pris, et Resident Evil Village confirme son statut de jeu très attendu.