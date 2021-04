Resident Evil Village : Nouveau trailer, démo, mode Mercenaires… tout savoir sur les annonces

Le dernier Resident Evil Showcase vient d’avoir lieu, et naturellement, l’accent a été mis sur la sortie prochaine de Resident Evil Village. Le titre a profité de l’événement afin de dévoiler un trailer, ainsi qu’un peu de gameplay et de nombreuses informations. Attention tout de même, ce trailer est riche en nouvelles images, évitez donc le visionnage si vous souhaitez garder la surprise.

Ethan Winters se fait des ennemis

Ce nouveau trailer révèle donc beaucoup de choses même si l’on a encore du mal à comprendre ce qui arrive à ce pauvre Ethan Winters, entouré d’ennemis en dehors de quelques survivants du village qui n’ont pas l’air de faire long feu.

On remarquera une nouvelle fois la présence énigmatique de Chris, dont on n’arrive pas encore à deviner les intentions, ainsi que de nouveaux ennemis qui donneront quelques sueurs froides.

Des nouvelles démos en approche

Capcom l’avait promis, une démo arrivera bien prochainement, et cette fois-ci sur toutes les plateformes qui accueillent le jeu, à savoir PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

La nouvelle démo offrira un temps de jeu limité, à savoir 60 minutes, comme la série à l’habitude de le faire. Cependant, là où ça se complique, c’est qu’en plus de limiter le temps de jeu, cette démo sera aussi limitée dans le temps et ne sera accessible que durant certains jours bien précis.

Prenez donc votre agenda, voici les dates de cette démo :

PlayStation 5/PlayStation 4 : du 16 avril 2021 à 2h au 3 mai 2021 à 2h

Xbox Series X/Xbox One : du 30 avril 2021 à 2h au 3 mai 2021 à 2h

Steam : du 30 avril 2021 à 2h au 3 mai 2021 à 2h

On notera que la démo nous laisse le champ libre et nous permet à la fois d’explorer le village et le château. Il ne faudra cependant pas perdre trop de temps pour avoir un bon aperçu du jeu.

Ce n’est pas tout. Les joueurs PlayStation 4 et 5 sont une nouvelle fois les mieux lotis avec le jeu, puisqu’ils auront accès à quelques minutes de rab. C’est un peu confus, mais durant deux jours en particulier, ils auront 8 heures pour essayer à nouveau le titre dans des sections de la démo. toutefois, le temps de jeu ne sera que 30 min durant ces 8 heures. Simple. Non ?

Bref, voici les dates durant lesquelles il sera possible de retourner sur la démo :

Section du village : Du 18 avril 2021 à 19h au 19 avril 2021 à 3h

Section du château : Du 25 avril 2021 à 19h au 26 avril 2021 à 3h

Le mode Mercenaires sera inclus

Le fameux Mode Mercenaires fera ici son retour dans Resident Evil Village, avec des vagues d’ennemis à abattre. Il sera alors possible de choisir ses armes et ses améliorations en début de partie auprès du Marchand et de développer les capacités d’Ethan au fur et à mesure pour accomplir des défis de plus en plus difficiles.

Ce mode sera accessible une fois l’aventure terminée. On en découvre ici un aperçu avec un peu de gameplay lors du Resident Evil Showcase avec quelques explications à la clé.

Resident Evil Village sera disponible le 7 mai prochain sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.