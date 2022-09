Resident Evil Village : Capcom confirme que le scénario Shadows of Rose « conclura la saga de la famille Winters »

Il y a quelques jours, lors de son propre showcase organisé à l’occasion du Tokyo Game Show 2022, Capcom s’est montré assez bavard, notamment au sujet d’Exoprimal, de Street Fighter 6 et de plusieurs jeux de la licence Resident Evil. Et ce n’est pas tout puisqu’on a appris en ce début de semaine que le studio asiatique a aussi profité de l’événement pour se livrer à quelques confidences dans le cadre d’une interview avec IGN Japan.

Au cours de cet échange, le réalisateur Kento Kinoshita a notamment confirmé que Shadows of Rose, le contenu scénarisé de quatre heures inclus dans le futur DLC Winter’s Expansion de Resident Evil Village, a été pensé pour « conclure la saga de la famille Winters ».

Créer le mode à la 3ème personne a nécessité de gros efforts

En plus de faire cette déclaration qui attise déjà forcément les spéculations chez les fans concernant l’avenir de la franchise, le réalisateur, accompagné du producteur Masachika Kawata, sont tous deux revenus brièvement sur le mode qui permettra de jouer à Resident Evil Village en vue à la 3ème personne. D’après eux, ils voulaient que les joueurs et les joueuses découvrent celui-ci en se posant la question suivante : « les développeurs ont-ils imaginé le jeu à la troisième personne depuis le début ? »

Toujours dans le cadre de l’interview accordée à IGN Japan, Kawata a précisé que concevoir ce mode « a demandé autant d’efforts que de créer un nouveau jeu » en expliquant notamment que « même le même jeu peut être une expérience très différente lorsqu’il est joué à la troisième personne. » De son côté, Kinoshita a indiqué que, dans sa manière de travailler dessus, « nous (l’équipe de développement) avons estimé que nous devions faire quelque chose d’aussi bon, voire meilleur, que ce que nous avons proposé dans Resident Evil 2 et 3 Remake. »

Présent dans l’édition Gold de Resident Evil Village, le DLC Winter’s Expansion sera disponible le 28 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Google Stadia et le 2 décembre en version Cloud sur Nintendo Switch. Pour rappel, un Resident Evil Showcase devrait avoir lieu durant le mois d’octobre. Si on sait déjà qu’on y verra à nouveau Resident Evil 4 Remake, difficile de dire si le studio asiatique compte également se servir de l’événement pour nous teaser de façon plus ou moins mystérieuse l’avenir de sa série horrifique.

Sachez seulement que, lors du TGS 2022, Masachika Kawata se serait contenté de rire après avoir déclaré qu’il ne pouvait « absolument pas » partager d’informations sur les futurs projets de l’entreprise pour le moment. A suivre.