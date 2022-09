Resident Evil Village, 2, 3 et 7 arrivent en version Cloud sur Switch

La Nintendo Switch, bien que plus limitée techniquement que la concurrence, parvient à proposer des jeux plutôt gourmands en passant par le cloud, comme avec Control, Hitman 3, ou encore Marvel’s Guardians of the Galaxy. Aujourd’hui, c’est un autre gros morceau récent du JV qui rejoint le catalogue de jeu en streaming, en la présence de Resident Evil Village, et ce pour la fin octobre.

Arrivée copieuse de Resident Evil d’ici la fin d’année

Cette annonce s’ajoute à l’actualité plutôt garnie du huitième opus numéroté de la franchise, qui on le rappelle bénéficiera le 28 octobre de la Winters’ Expansion, d’une édition Gold et aussi d’une version PSVR2 à la date encore inconnue. Le contenu supplémentaire sera d’ailleurs aussi accueilli dans cette version Cloud mais plus tard, soit le 2 décembre.

Ce n’est pas tout, d’autres opus de la saga sont censés débarquer d’ici la fin d’année. Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake ainsi que Resident Evil 7 accompagneront donc les dernières péripéties d’Ethan Winters. Concernant le septième épisode, la démarche n’est pas si inédite que cela puisqu’il était déjà disponible en cloud au Japon.

Pour récapituler, Resident Evil Village arrivera le 28 octobre en cloud sur Nintendo Switch, et sera suivi plus tard cette année par le deuxième, troisième et septième opus.