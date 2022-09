Resident Evil 4 Remake sortira aussi PS4, et donnera des nouvelles lors d’un Resident Evil Showcase en octobre

Capcom avait décidé de tenir un showcase en parallèle du Tokyo Game Show, et on pouvait se douter que la star de la présentation serait avant tout Street Fighter 6. Pour ce qui est de la licence Resident Evil, c’était surtout la présentation de la Gold Edition de Resident Evil Village qui était attendue, et il y avait peu d’espoir pour que Léon pointe le bout de son nez avec Resident Evil 4 Remake. Et effectivement, le jeu n’a pas donné d’autres infos, si ce n’est l’ajout d’une version et un rendez-vous pour le mois prochain.

La PS4 toujours debout

Lors de son annonce, Resident Evil 4 Remake n’était prévu que pour sortir sur PC et sur les consoles de nouvelle génération, mais Capcom a visiblement revu ses plans. On apprend qu’une version PS4 de Resident Evil 4 Remake va aussi voir le jour en même temps que les autres. Pour le moment, aucune version Xbox One n’a été annoncée, et on s’étonnera de voir que le jeu est finalement cross-gen.

En dehors de cette information, Capcom nous donne déjà rendez-vous pour le mois prochain afin d’en apprendre plus sur le jeu. Des détails sur Resident Evil 4 Remake seront partagés durant le mois d’octobre à l’occasion d’un Resident Evil Showcase, dont la date est encore tenue secrète.

Notez-le bien dans votre agenda si vous souhaitez en savoir plus sur ce remake.