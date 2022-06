Resident Evil Village : Un DLC avec Rose, du contenu pour le mode Mercenaires et une vue TPS pour le jeu

Le Capcom Showcase a été l’occasion de mettre largement en avant la saga Resident Evil, et naturellement, Resident Evil Village était présent lors de la présentation pour nous parler un peu de son futur contenu, en dehors de sa prochaine compatibilité avec le PS VR 2. Le DLC promis par Capcom depuis des mois a enfin fait son apparition, et il promet d’être massif, puisqu’il ne se contentera pas seulement d’apporter du nouveau contenu scénarisé, mais aussi un nouveau mode de caméra en vue à la troisième personne.

Rose sera l’héroïne du DLC de Village

Ce DLC se nommera donc Winter’s Expansion et se décompose en trois parties distinctes. La première, c’est l’arrivée d’un nouveau contenu scénarisé, à savoir Shadows of Rose.

Dans cette nouvelle histoire, qui se déroule donc bien des années après les événements du scénario principal de Resident Evil Village, on suivra et contrôlera Rose, la fille d’Ethan, qui cherchera à comprendre la nature de ses pouvoirs et comment s’en débarrasser. Elle croisera donc tout un tas de menace sur sa route, avec la rencontre d’une jeune fille lui ressemblant comme deux gouttes d’eau. Elle sera aidée par un certain Michael dans sa quête de vérité.

Tout ce contenu sera alors jouable à la troisième personne contraire à l’aventure principale, mais justement, Capcom compte bien apporter aussi quelques nouveautés à l’expérience de Village.

Une vue TPS pour Ethan et du contenu pour le mode Mercenaires

En se procurant Winter’s Expansion, vous débloquerez aussi le fameux mode en vue à la troisième personne pour Resident Evil Village, tant attendu par les fans de la saga ne supportant pas la vue subjective.

Vous pourrez donc voir Ethan en vue façon caméra à l’épaule, comme les autres Resident Evil plus traditionnels, et vous pourrez alors admirer les nouvelles animations qui ont été travaillées pour que la mise en scène sa cale bien avec cette vue TPS.

En plus de cette nouveauté pour le mode solo, le mode Mercenaires aura aussi droit à quelques ajouts avec trois personnages jouables inédits, à savoir :

Chris Redfield

Karl Heisenberg

Alcina Dimitrescu

Et oui, vous allez bien pouvoir incarner Lady Dimitrescu dans ce mode et voir le monde à sa hauteur, en utilisant ses griffes et sa force surhumaine pour combattre les hordes d’ennemis qui foncent sur vous.

Quand sortira le DLC de Resident Evil Village ?

Tout cela sera compris dans le DLC de Resident Evil Village, dont la sortie est prévue pour le 28 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.

Une Gold Edition sera disponible pour le jeu à la même date, incluant le jeu de base et ce DLC Winter’s Expansion, avec donc les trois éléments cités précédemment. Les précommandes devraient démarrer prochainement pour cette édition.