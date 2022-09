Exoprimal : Le jeu de chasse aux dinosaures de Capcom dévoile son histoire en vidéo

Capcom n’a pas énormément de jeux à nous montrer pour ce Tokyo Game Show, mais il compte tout de même faire sensation avec les quelques titres de son catalogue. Moins populaire qu’un Street Fighter 6, Exoprimal était tout de même bien présent lors de Capcom Showcase et même lors de la conférence Xbox du salon japonais, avec notamment un nouveau trailer qui nous en dit un peu plus sur l’histoire du jeu, car oui, le jeu aura visiblement autre chose à nous raconter que de la chasse aux gros dinos.

L’IA qui dérape

Ce trailer se concentre donc sur la présentation de la menace à laquelle on devra faire face grâce à nos exosquelettes à la pointe de la technologie. On sera plongé en 2040 lorsque des distorsion temporelles apparaissent dans les villes avec des dinosaures qui envahissent les rues.

Une intelligence artificielle a été créée pour contre ce fléau et permet aux guerriers en armure de s’entrainer pour le combat, sauf que manque de chance, l’IA va dérailler (comme dans toutes les œuvres de science-fiction quoi). Cette intelligence artificielle nommée Leviathan cherche à tout prix à créer des exosquelettes plus puissants, ce qui veut dire que tant que son but ne sera pas atteint, les simulations continueront. Il faudra donc trouver un moyen de stopper les distorsions ainsi que Leviathan.

Exoprimal est attendu pour 2023 sans date de sortie pour l’instant. Il devrait être disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series et PlayStation 5.