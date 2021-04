Resident Evil 4 VR dévoile du gameplay et des infos

Annoncé lors du Resident Evil Showcase d’il y a quelques jours, Resident Evil 4 VR a créé la surprise alors que les fans s’attendaient plutôt à un remake de la part de Capcom. L’adaptation du titre pour la réalité virtuelle a dévoilé aujourd’hui de nouvelles informations et quelques extraits de gameplay.

Dans la peau de Leon

Développé conjointement avec Occulus Studio et Armature Studio, Capcom semble avoir bien potassé ce nouveau rendu de Resident Evil 4 VR. Le titre est connu pour être l’un (si ce n’est « le ») des meilleurs opus de la franchise, et cette nouvelle perspective laisse rêveur si l’on en croit les premières images dévoilées plus longuement dans ces extraits.

Rappelons que le titre sortira cette année exclusivement sur sur le casque Occulus Quest 2. La compagnie nous donne d’ailleurs des précisions sur ce à quoi l’on peut s’attendre. Voici une liste des points importants selon nous :

On jouera à la première personne toujours en incarant Leon bien évidemment.

Vous pourrez interagir avec les armes et les objets du jeu.

Il sera possible de changer d’arme directement en les prenant sur votre corps (sans passer par le menu).

Vous pourrez également utiliser une arme dans chaque main.

Le titre supportera la téléportation pour les déplacements.

Il intégrera également des options pour se mouvoir dans une pièce (Room Scale), mais vous pourrez également jouer assis.

Un travail de remasteristation sur l’aspect artistique et notamment de nombreuses textures en plus d’un rehaussement de leurs résolutions.

L’intelligence artificielle subira des modifications pour équilibrer l’expérience en VR.

Son spatial en 3D.

Les cutscenes dans leur format original.

Nous devrions avoir encore d’autres informations d’ici la sortie sans oublier de plus longues séquences de gameplay. Tout cela a l’air toutefois prometteur même si l’on sait déjà que le jeu possède de base énormément de qualités.