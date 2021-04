Resident Evil 4 VR annoncé sur Oculus Quest 2

Sans doute la plus grosse surprise de ce Resident Evil Showcase, celle du retour de Resident Evil 4 via la réalité virtuelle. En effet, Capcom s’associe avec Facebook pour offrir une nouvelle expérience de cette opus culte de la franchise.

Resident Evil 4 en vue FPS

Resident Evil 4 est sans doute l’un des opus les plus marquants de la franchise de Capcom, et c’est donc avec plaisir que l’on apprend qu’il propose une nouvelle perspective grâce à la réalité virtuelle. Il s’agit d’une collaboration entre Capcom, Oculus Studios, et Armature Studio. On rappelle qu’Oculus a été racheté par Facebook en 2014 et a lancé son nouveau casque, Oculus Quest 2, en octobre 2020.

C’est d’ailleurs sur ce dernier support que sortira Resident Evil 4 VR. A l’image de la version VR de Resident Evil 7, le titre proposera une expérience de survival horror plus immersive avec une vue à la première personne. Pour rappel, le titre se déroule six ans après les événements de Resident Evil 2. On y incarne Leon qui est chargé de sauver la fille du président des Etats-Unis kidnappée par une mystérieuse secte en Espagne.

Peu d’informations ont été partagées mais nous devrions en savoir plus lors de l’Oculus Gaming Showcase qui se déroulera le 21 avril prochain sur Facebook et Twitch.