Rematch se paye une édition physique, qui sera lancée en novembre avec quelques bonus
Rédigé par Jordan
Demandé depuis la sortie de Rematch, le crossplay est enfin disponible en jeu via un troisième patch d’envergure qui s’est fait attendre. Il reste encore pas mal de travail chez Sloclap pour régler les demandes de la communauté, mais ce gros chantier est maintenant derrière le studio, qui peut annoncer une autre bonne nouvelle. Une édition physique va sortir d’ici quelques semaines, de quoi aller chercher un tout nouveau public pour remplir les stades.
La seconde mi-temps pour les ventes de Rematch
Cette édition physique de Rematch est possible grâce au support de Bandai Namco, qui jouera le rôle de distributeur en Europe, en Afrique et en Australie, là où U&I Entertainment se chargera de la distribution dans les autres régions du monde comme le Japon et les États-Unis.
Dans cette édition physique, nommé Rematch: Elite Edition, on y retrouvera tout le contenu de la saison 1 du jeu, qui arrive dans les prochains jours, ainsi que deux « Captain Pass » pour débloquer d’autres récompenses afin de personnaliser votre avatar. Vous obtiendrez également un nouveau titre avec un nouveau blason et des bijoux, ainsi que d’autres récompenses cosmétiques. En somme, de quoi montrer au monde entier que vous possédez l’édition physique plutôt que l’édition numérique, tel un bon collectionneur.
Rematch: Elite Edition sera proposée sur PC, PS5 et Xbox Series au prix de 39,99 €, et sera disponible dès le 14 novembre 2025. Pour en savoir davantage sur Rematch, n’hésitez pas à consulter notre test complet.
Date de sortie : 19/06/2025