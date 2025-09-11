Rematch se paye une édition physique, qui sera lancée en novembre avec quelques bonus

La seconde mi-temps pour les ventes de Rematch

Cette édition physique de Rematch est possible grâce au support de Bandai Namco, qui jouera le rôle de distributeur en Europe, en Afrique et en Australie, là où U&I Entertainment se chargera de la distribution dans les autres régions du monde comme le Japon et les États-Unis.

Dans cette édition physique, nommé Rematch: Elite Edition, on y retrouvera tout le contenu de la saison 1 du jeu, qui arrive dans les prochains jours, ainsi que deux « Captain Pass » pour débloquer d’autres récompenses afin de personnaliser votre avatar. Vous obtiendrez également un nouveau titre avec un nouveau blason et des bijoux, ainsi que d’autres récompenses cosmétiques. En somme, de quoi montrer au monde entier que vous possédez l’édition physique plutôt que l’édition numérique, tel un bon collectionneur.

Rematch: Elite Edition sera proposée sur PC, PS5 et Xbox Series au prix de 39,99 €, et sera disponible dès le 14 novembre 2025. Pour en savoir davantage sur Rematch, n’hésitez pas à consulter notre test complet.