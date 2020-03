Square Enix vient de publier une nouvelle vidéo de gameplay pour le remake HD de Trials of Mana. D’abord sorti en 1995 sous le nom de Seiken Densetsu 3 au Japon, nous n’avions pas eu la chance d’y profiter à l’époque jusqu’à très récemment grâce à la Collection of Mana sur Switch.

Les nouvelles fonctionnalités

En plus des nouvelles images, elle met en lumière plusieurs points comme le choix des membres de votre groupe qui vont avoir une incidence sur le déroulement du scénario, mais aussi la personnalisation du système de combat, des compétences partagées entre les membres du groupe, et le changement de classes.

Autre chose amusante, certaines compétences auront des effets différents s’il fait jour ou s’il fait nuit. Le titre nous précise d’ailleurs que nous pourrons apprendre jusqu’à 300 compétences. Pour en profiter, il faudra encore attendre quelque temps puisque Trials of Mana sortira le 24 avril prochain sur PS4, Switch et PC via Steam.