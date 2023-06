Redfall : Une partie des employés d’Arkane espérait que Microsoft annule le projet, nouvelle enquête sur le développement

ZeniMax voulait un jeu service

On retiendra ici les grandes lignes de cet article qui nous apprend d’abord que Redfall est bien né de l’envie de ZeniMax Media, qui voulait en faire un jeu service. Un modèle économique qui ne comptait pas autant d’échecs lorsque le développement a été lancé en 2018, mais le confier à Arkane Austin avait de quoi troubler les équipes. Il a finalement été mis de côté en 2021, mais après un développement houleux.

Au départ, Harvey Smith et Ricardo Bare étaient aux commandes du projet, mais il est rapporté que ce dernier n’a pas eu de direction claire pendant un long moment, avec un conflit entre la partie solo et la partie multijoueur que les artistes à la tête du studio n’arrivait pas à régler. Redfall était vendu aux équipes comme un jeu Arkane multijoueur, sans plus de précisions, avec des références comme Far Cry ou Borderlands.

En plus d’une absence de vision claire, le studio souffrait énormément d’attrition avec des employés qui étaient redirigés vers d’autres projets. Bloomberg indique qu’à la fin du développement du jeu, près de 70% des équipes originales ayant travaillé sur Prey n’étaient plus impliquées sur Redfall, et n’étaient même plus au sein du studio. Le problème, c’est que le studio avait du mal à recruter puisque le jeu n’a pas été annoncé tout de suite, ce qui compliquait la recherche de talents.

Lorsque la date butoir approchait, entre fin 2022 et début 2023, Smith rassurait les équipes qui s’inquiétaient de l’état du jeu, qui n’avait pas beaucoup bougé depuis 2021, en assurant que la « magie d’Arkane » allait se manifester. Ce qui n’est jamais arrivé.

Le rôle de Microsoft

Le rachat de ZeniMax par Microsoft a forcément bousculer le projet, mais pas assez ou du moins pas dans la direction espérée. Bloomberg indique qu’avec cette acquisition, une partie du staff travaillant sur Redfall espérait que Microsoft annule le jeu, ou qu’il permette au studio de tout rebooter en un jeu solo.

Mais ce n’est encore une fois pas le scénario qui s’est produit, puisque Microsoft a préféré donner à ZeniMax une pleine autonomie sur le projet. Ce qui a été confirmé par Phil Spencer suite à la sortie du jeu, et on comprend que ce manque de supervision a enfoncé le dernier clou dans le cercueil de Redfall.

Pourtant, le jeu a été mis en avant comme une grosse production, ce qui n’a pas calmé la pression sur les équipes. Ce sont toutes ces décisions mises bout à bout qui ont fait de Redfall ce qu’il est aujourd’hui, au grand dam d’Arkane Austin qui méritait sans doute mieux.