Real Bout Fatal Fury 2 : The Newcomers – SNK refuse la compilation et se la joue loup solitaire

Vous avez bien lu, il n’y a pas d’erreur. Nous ne parlons pas de Real Bout Fatal Fury 2 : The Newcomers seulement par plaisir, mais bien parce que le soft fait un retour surprise, sur Steam. Un retour sur le devant de la scène avec du rollback netcode et quelques options de confort appréciables, précisément sur la partie entraînement. Mais la question demeure et nous taraude depuis la réception du soft par l’éditeur : est-ce vraiment le bon moment ? Quelques mois seulement après la sortie de Fatal Fury : City of the Wolves qui, malgré ses qualités intrinsèques et des ventes encore floues, ne parvient pas encore à convaincre autant qu’espéré sur la scène compétitive ? Le timing interroge. La forme aussi. Pourquoi SNK n’a-t-il pas opté pour une compilation, à la manière de Capcom qui réédite ses classiques avec succès ? Quoi qu’il en soit, difficile de bouder son plaisir. Redécouvrir un tel titre, c’est se rappeler la singularité de la série Fatal Fury. Une série qui se réinvente sans se trahir. À noter que Real Bout 2 fait également partie de la compilation Fatal Fury Battle Archives Vol. 2 parue en 2007 sur PS2, et est disponible sur le store PS4.

