Ratchet & Clank: Rift Apart : Des infos sur l’utilisation du retour haptique de la DualSense en jeu

Très discret depuis sa dernière apparition lors de la Gamescom 2020, Ratchet & Clank: Rift Apart fait parler de lui en ce début d’année en apportant des précisions sur la manière dont il va exploiter la fonctionnalité du retour haptique de la DualSense en jeu, notamment lors de l’utilisation des armes.

Une technologie misant sur le ressenti et l’accessibilité

Si on savait déjà qu’elles proposeront des ressentis différents et uniques manette en mains, Mike Daly, le directeur du jeu, a déclaré au site GameRadar+ que, « dans certains cas, elles intègreront des fonctionnalités supplémentaires. » Selon lui, « appuyer partiellement sur la gâchette ou presser le bouton permet d’ajouter des nuances aux fonctions de l’arme qui n’étaient tout simplement pas possibles avant que la gâchette elle-même ne puisse offrir ces retours. »

Afin de clarifier ses propos, il prend comme exemple l’utilisation du pistolet Burst. La manière dont vous appuierez sur la gâchette au moment de le manier aura un réel impact sur la précision de votre tir.

Concernant le retour haptique, le membre d’Insomniac Games a également ajouté ceci : « Il est beaucoup plus intuitif d’avoir accès à cette fonction secondaire directement sur la gâchette que de demander aux joueurs d’apprendre à utiliser différents boutons. » Cela leur permettra « d’entrer plus facilement dans la bataille et d’exécuter des stratégies avancées sans avoir à penser aux commandes. »

Rappelons que, selon une publicité diffusée par Sony en novembre dernier, Ratchet & Clank: Rift Apart devrait sortir en exclusivité sur PlayStation 5 au cours du premier semestre 2021. Le titre sera jouable dans deux modes de résolution différents : un proposant un framerate stable à 60 fps et l’autre lui permettant de tourner en 4K / 30 fps.