Ratchet & Clank: Rift Apart aura un mode 60 fps et un mode 4K/30 fps

Ratchet & Clank: Rift Apart a conclu l’Opening Night Live d’hier soir avec une nouvelle présentation de sa démo, qui mettait en avant les capacités de la PS5. Aujourd’hui, Insomniac Games partage un peu plus d’informations sur le jeu, notamment sur sa résolution et sur son framerate.

Les 60 fps confirmés

In an interview with @WeeklyFamitsu today we confirmed #RatchetPS5 will offer an option to play at 60fps! https://t.co/HRFKHgDE3c pic.twitter.com/7TdyaTdtAv — Insomniac Games (@insomniacgames) August 28, 2020

Avec la nouvelle génération qui se rapproche, le débat autour du framerate des jeux est de plus en plus présent. Histoire de rassurer les joueurs, Insomniac Games a déclaré dans les colonnes de Famitsu que Ratchet & Clank: Rift Apart aura droit à deux modes de résolution différents.

Le premier nous permettra de jouer en 60 fps, à une résolution qui n’a pas encore été précisée. On imagine que celle-ci sera tout juste inférieure à la 4K (du 1 440p peut-être ?). Pour les amateurs de gros pixels, un autre mode 4K / 30 fps sera bien de la partie.

Ratchet & Clank: Rift Apart sera disponible en exclusivité sur PS5, durant la fenêtre de lancement de la console.