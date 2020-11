Horizon Forbidden West serait prévu pour la fin 2021 selon la nouvelle pub PS5

La sortie de la PS5 se rapproche et la communication augmente autour de la prochaine console de Sony. Une nouvelle publicité pour la machine a récemment été dévoilée, et contrairement aux deux autres, celle-ci montre enfin des images de jeu. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les informations qu’elle distille pour des titres comme Horizon Forbidden West ou encore Gran Turismo 7.

Une année 2021 déjà planifiée

Dans la vidéo, on peut voir écrit en petits caractères des informations concernant les dates de sorties estimées pour les titres montrés à l’écran. Ainsi, on découvre que pour le moment, Gran Turismo 7, Returnal et Ratchet & Clank: Fift Apart sont prévus par Sony pour arriver durant la première moitié de l’année 2021, ce qui n’est pas une très grande surprise.

Horizon Forbidden West est lui aussi mentionné, mais pour la seconde moitié de l’année. On peut donc imaginer que le titre est prévu pour être le gros AAA first party de Sony pour les fêtes de fin d’année 2021, à la fois sur PS4 et PS5. Encore une fois, il s’agit seulement de prévisions de la part du constructeur, et tout pourrait changer à cause de la crise sanitaire actuelle qui a causé déjà pas mal de délais dans l’industrie.