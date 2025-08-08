Ranger’s Path: National Park Simulator : Une nouvelle simulation vous mettra bientôt dans la peau d’un garde forestier

Parc et récréations

Développé par To-Go Games, filiale de GRIP Studios, Ranger’s Path: National Park Simulator nous laissera gérer… un parc national, celui de Faremont. Une annonce faite en vidéo, certes avec une cinématique in-engine et donc sans véritable image de jeu, mais avec une idée de la vibe détente que veut dégager la simulation.

En tant que garde forestier, nous devrons gérer les tâches quotidiennes que la fonction implique : ramasser les déchets, réparer des panneaux ou encore s’occuper de la faune locale ou des randonneurs et visiteurs. Une attention particulière devra être portée à ces derniers puisqu’il faudra vérifier leur permis, les guider et assurer leur sécurité.

Avec un tel espace à disposition, nous aurons aussi de quoi explorer, accompagnés de différents outils. On pourra également compter sur un appareil photo histoire d’observer les différentes espèces animales et végétales composant le paysage. La possibilité de conduire son pick-up pour se déplacer plus facilement au sein du parc, la présence d’un cycle jour/nuit et des modes Simulation et Casual pour modeler l’expérience complètent le rang des features.

Ranger’s Path: National Park Simulator commencera son accès anticipé prochainement sur PC.