Ranger’s Path: National Park Simulator nous apprend le quotidien d’un garde forestier dans une vidéo de gameplay

Un quotidien bien rempli

Dans Ranger’s Path: National Park Simulator, chaque journée débute dans votre propre cabane, située dans le village des gardes forestiers. Il s’agit d’une zone interdite aux visiteurs et, de là, ils est possible de prendre la route pour remplir diverses missions : ouvrir de nouveaux chemins, réparer les infrastructures, nettoyer les déchets, remplacer les panneaux cassés, ou encore dégager des arbres tombés après une tempête. Mais les imprévus sont nombreux : la radio diffuse en continu des appels à l’aide, tandis que les visiteurs sollicitent votre aide pour trouver leur chemin ou en apprendre davantage sur la faune et les points d’intérêt du parc.

En outre, il y a les campings à gérer. Ils font partie intégrante de l’écosystème du parc et le rôle du garde forestier y est crucial. Il vous faudra veiller à la propreté des lieux (au risque d’attirer des animaux comme des ratons laveurs ou des ours) et s’assurer que les campeurs disposent des autorisations nécessaires pour passer la nuit sur place. La protection de la nature est un volet central du gameplay selon To-Go Games.

Grâce à votre appareil photo, vous allez documenter votre rencontre avec plus d’une dizaine d’espèces animales, dont certaines divisées en sous-espèces. Ratons laveurs malicieux, aigles majestueux, cerfs gracieux ou loups furtifs…, chaque observation enrichit le répertoire, aussi bien pour répondre aux questions des visiteurs que pour alimenter le musée du parc. Les gardes devront également vérifier les permis de pêche des visiteurs ou intervenir en cas d’urgences liées à la faune.

Ranger’s Path: National Park Simulator sera bientôt disponible en accès anticipé sur PC via Steam et l’Epic Games Store. Le studio précise que le jeu bénéficiera de mises à jour régulières et gratuites qui apporteront de nouveaux outils, activités et améliorations de la faune.