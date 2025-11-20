Raji: Kaliyuga est annoncé et signe la suite directe de Raji: An Ancient Epic, à paraître sur PS5, Xbox Series et PC
Souvenez-vous en 2020 (ressenti 2010), un petit jeu indépendant basé sur la mythologie hindoue, intitulé Raji: An Ancient Epic et multi-récompensé, pointait le bout de son nez. Bonifié par une Enhanced Edition l’année d’après, le titre action-aventure de Nodding Heads Games s’est même permis une ressortie en 2024 sur PS5. Après un tel parcours, et un cliffhanger clôturant le premier opus, le studio basé à Pune a décidé qu’il n’en avait pas terminé avec son univers puisqu’une suite, Raji: Kaliyuga, vient d’être annoncé.
Deux personnages pour un deuxième épisode
Raji: Kaliyuga se présente comme une suite directe du premier opus. Pour l’instant, outre quelques screenshots, nous avons surtout eu droit à un trailer d’annonce ne reflétant pas forcément le vrai visage du jeu, mais la note d’intention nous replante un décor qui continuera bien évidemment à s’articuler autour de la mythologie hindoue.
Aussi, la vidéo ainsi que le key art nous affiche clairement la présence d’un deuxième personnage. Il s’agit ni plus ni moins de Darsh, le frère de Raji. Si la grande sœur est devenue une puissante guerrière, Darsh se concentrera davantage sur l’utilisation de la magie, permettant notamment de manipuler le temps et la gravité. Une dualité dans le gameplay qui promet de la variété, tant dans le combat que pour la résolution de puzzle.
Nous les contrôlerons à tour de rôle au sein d’une aventure qui nous fera traverser plusieurs royaumes, en allant encore plus loin dans le conflit. Désormais, les dieux, asuras et autres entités mystiques seront de la partie, tout comme Mahabalasura, de retour en tant que principal antagoniste.
Les événements se déroulent six ans après Raji: An Ancient Epic et, outre le gameplay, un des changements majeurs de la formule consiste en un passage de la vue isométrique à une caméra libre à la troisième personne. Nodding Heads Games souhaite donc plus que jamais concrétiser la bonne impression qu’a pu laisser le premier jeu en insufflant encore plus d’ambition dans sa suite.
Hélas, nous ne sommes a priori pas prêts d’en voir beaucoup plus prochainement, étant donné qu’aucune date n’a été révélée. Toujours est-il que Raji: Kaliyuga se prévoit sur PC (via Steam, Epic et Microsoft Store), PS5 et Xbox Series.
