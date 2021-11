Rainbow Six Extraction sortira bien le 20 janvier 2022, nouvelles informations (prix, Buddy Pass…)

Alors qu’il devait arriver durant le mois de septembre de cette année, Ubisoft a repoussé la date de sortie de Rainbow Six Extraction au mois de janvier 2022, sans plus de précisions. Du moins jusqu’à ce qu’une erreur diffusée sur le site officiel indique clairement que le titre prévoyait de sortir le 20 janvier, avant que tout ne soit supprimée. Et il faut que croire cette date était bien la bonne.

La fuite avait vu juste

Ubisoft annonce aujourd’hui officiellement que Rainbow Six Extraction sortira le 20 janvier 2022. On notera également que le jeu a droit à un tarif de lancement plutôt réduit en comparaison avec les autres titres Ubisoft, puisqu’il est listé à 39,99 € sur PC, et 49,99 € sur consoles. Une édition Deluxe au prix de 49,99 € sur PC et 59,99 € sur consoles sera également présente avec des packs de bonus in-game, ainsi que le Buddy Pass.

Le Buddy Pass, qu’est-ce que c’est ? Eh bien c’est un pass qui vous permet d’inviter jusqu’à deux ami pour jouer avec vous à Rainbow Six Extraction, et ce gratuitement pendant 14 jours. Vos amis n’auront pas besoin de posséder le jeu (il faudra juste télécharger une version d’essai qui sera gratuite), il faudra juste les inviter à rejoindre votre équipe pour partir éliminer vos ennemis ensemble.

Notez aussi que si vous jouez à Rainbow Six Siege et Rainbow Six Extraction, vous aurez droit à un bonus avec le pack « United Front », qui permettra d’avoir accès à la liste complète des agents d’Extraction dans Siege ainsi que des équipements exclusifs.

Rainbow Six Extraction est attendu sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia.