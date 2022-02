Longtemps repoussé, Rainbow Six Extraction est finalement sorti fin janvier sur consoles et PC. Le spin-off à Rainbow Six Siege nous propose un jeu coopératif où il faudra faire face à une menace extraterrestre. En reprenant la partie tactique de la franchise, Rainbow Six Extraction apporte quelques bonnes idées, sans pour autant être très varié. Voici le test en vidéo.