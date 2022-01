Sorti le 20 janvier dernier sur consoles et PC, Rainbow Six Extraction a rencontré un petit succès bien mérité car trois millions de joueurs et de joueuses se sont essayés au titre d’Ubisoft au cours de sa première semaine de commercialisation.

Rainbow Six Extraction has surpassed three million players within its first week! A sincere thank you to our millions of players, and it's just the beginning – starting tomorrow, our Buddy Pass is live. Invite two of your friends from any platform to play with you for free! pic.twitter.com/JmFPzglHfO

— Rainbow Six Extraction (@R6Extraction) January 26, 2022