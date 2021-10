Rainbow Six Extraction : La nouvelle date de sortie fixée au 20 janvier 2022 sur PC et consoles ?

Reporté cet été en même temps que Riders Republic, Rainbow Six Extraction, le FPS d’Ubisoft s’inspirant de la série Left 4 Dead et de Rainbow Six Siege, a dévoilé quelques informations et agents jouables ces derniers mois mais toujours pas de nouvelle date de sortie précise.

Du moins, c’était semble-t-il le cas jusqu’à hier puisque, comme le rapporte le média britannique Video Games Chronicle, le lancement du titre serait prévu pour le 20 janvier 2022 mais l’information est à prendre avec des pincettes pour le moment.

Fuite ou teasing extrêmement subtil ?

En effet, l’apparition de cette date doit être prise au conditionnel. Si elle semble cohérente avec la nouvelle fenêtre de commercialisation visée par les développeurs, elle n’a pourtant pas été partagée sur les réseaux sociaux ni dans aucun communiqué de presse ou trailer par Ubisoft mais dans une mise à jour de l’article dédié au jeu et publié sur son site officiel en marge de la conférence Ubisoft Forward diffusée lors de l’E3 2021.

En attendant de savoir s’il s’agit d’une fuite ou d’un très subtil (et étrange ?) teasing de la part de l’éditeur français (même si connaissant son passif en matière de communication, on penchera plus pour la première option), Rainbow Six Extraction est attendu en janvier 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Google Stadia.