Rainbow Six Extraction : Les configurations requises sur PC sont disponibles

En marge de l’annonce surprise de son arrivée day one sur le Xbox Games Pass aux côtés de Rainbow Six Siege, Rainbow Six Extraction a dévoilé les configurations requises pour pouvoir y jouer sur PC. Alors, avez-vous la machine capable de faire tourner le FPS coopératif à la sauce Left 4 Dead d’Ubisoft ?

Configuration minimale (1080p)

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i5-4460 ou AMD Ryzen 3 1200

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 960 (4 Go) ou AMD Radeon RX 560 (4 Go)

85 Go d’espace disque nécessaire

Configuration recommandée (1080p)

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i7-4790 ou AMD Ryzen 5 1600

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go)

85 Go d’espace disque nécessaire

Configuration recommandée (1440p)

Système d’exploitation : Windows 10 ou 11 64-bit

Processeur : Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600X

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 5600 XT (6 Go)

85 Go d’espace disque nécessaire

Configuration Ultra (2160p)

Système d’exploitation : Windows 10 ou 11 64-bit

Processeur : Intel Core i9-9900K ou AMD Ryzen 7 3700X

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 Go) ou AMD Radeon RX 6800 XT (16 Go)

85 Go d’espace disque nécessaire (+ 9 Go de textures HD)

Rainbow Six Extraction sortira le 20 janvier sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia et Amazon Luna.