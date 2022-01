Rainbow Six Extraction sera disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass

Gros chamboulement pour les joueurs et joueuses Xbox qui attendaient de pied ferme Rainbow Six Extraction. Le titre sort dans deux petites semaines seulement, et Ubisoft a décidé de revoir entièrement sa stratégie en s’associant avec Microsoft, et en sortant le jeu dès sa sortie dans le Xbox Game Pass.

Une arrivée surprise, qui interroge

Ubisoft et Microsoft nous apprennent donc aujourd’hui que Rainbow Six Extraction arrivera dès le 20 janvier (le jour de sa sortie donc) sur le Xbox Game Pass, que ce soit sur PC ou sur consoles. Il arrivera d’ailleurs aux côtés de son grand frère, Rainbow Six Siege.

Difficile de savoir qui est à l’initiative de cette arrivée sur le Game Pass, mais avec l’annonce récente du prix de départ bradé du jeu, on pourrait facilement penser que Ubisoft prévoit un lancement un peu plus compliqué qu’espéré.

Une situation qui n’est pas sans rappeler celle d’Outriders, de Square Enix. Cela avait bien profité au jeu pendant son lancement, mais pas assez pour que le jeu parvienne à garder la majeure partie de sa communauté. Ubisoft doit sans doute espérer un meilleur sort pour Rainbow Six Extraction.

Et pour terminer, Ubisoft annonce également l’arrivée d’Ubisoft+ sur l’écosystème Xbox. L’abonnement ne sera pas compris dans le Game Pas comme c’est le cas pour l’EA Play, mais jusqu’ici, il était seulement disponible sur PC, et pas sur consoles. Si vous avez entièrement écumé le Game Pass (bravo à vous déjà) et que vous recherchez des jeux Ubisoft à jouer sur votre Xbox, le tout pour le prix d’un abonnement, vous saurez bientôt où trouver l’objet de votre désir.