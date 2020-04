Animal Crossing New Horizons voit le retour de Racine grâce à sa mise à jour 1.2.0. Ce paresseux vous aidera à retrouver un peu de verdure sur votre île en vous vendant des fleurs et des buissons mais ce n’est pas tout.

Comment faire venir Racine sur votre île ?

A notre connaissance, aucune condition n’est nécessaire à l’apparition du Stand de Racine sur la place de votre île. En dehors du fait que le jeu soit au moins en version 1.2.0. Comme c’est un vendeur ambulant, il ne sera pas là tout les jours. Et il est un peu trop tôt pour connaître sa récurrence, surtout qu’il n’est pas impossible que l’évènement saisonnier du Jour de la nature le fasse apparaître plus souvent que d’habitude.

Il est aussi possible qu’il y ait un souci chez certains le 23 avril. En effet, si le jeu a été lancé après 5 heures du matin ce jour-là avant d’avoir la mise à jour, Racine ne pourra pas vous visiter ce jour-là. Il existe une solution si vous n’avez pas peur de changer la date de votre console.

Il faut alors changer la date de votre Switch pour revenir au jour précédent, lancer le jeu et votre partie pour sauvegarder, remettre la date correcte et relancer le jeu. Comme il s’agit de revenir dans le passé, n’oubliez pas que cela fera pourrir vos navets si vous en avez.

La vente de graines et de pousses

Dans Animal Crossing New Horizons, Racine vous permet toujours d’acheter de quoi mettre en avant la nature sur votre île. Lors de son passage, il propose donc une sélection de graines de fleurs et de pousses d’arbustes pour faire des buissons. Les fleurs proposées sont forcément différentes de celles que l’on trouve naturellement sur votre île, mais aussi de celles que l’on peut acheter chez Méli & Mélo.

Pour accéder au magasin, il suffit de parler à Racine sur la place et de sélectionner l’option « Montre ta marchandise !« . Sachez au passage que planter des buissons permet d’avancer un succès Miles Nook. Et que les fleurs des arbustes n’apparaissent que pendant une saison précise. Les buissons vendus ne correspondent pas toujours à ceux qui éclosent pendant la saison en cours.

L’achat de mauvaises herbes

Racine achète vos mauvaises herbes et contrairement à Méli & Mélo, il vous fait 20 clochettes la touffe comme il dit. Contre 10 clochettes la mauvaise herbe chez les Nook. Bien entendu, vous pouvez aussi doubler la valeur des mauvaises herbes en craftant des objets avec pour les revendre.

Mais les revendre directement à Racine permet d’avancer le succès Miles Nook demandant de vendre des mauvaises herbes tout en profitant d’un meilleur tarif. Pour vendre vos mauvaises herbes à Racine, il faut choisir l’option « Parlons d’herbes. » quand vous lui parlez.

Retrouvez plus d’astuces et de conseils dans notre guide Animal Crossing New Horizons. Vous pouvez aussi rejoindre la section dédiée au jeu sur notre Discord, par exemple pour trouver quelqu’un qui a Racine sur son île ou comparer les produits en vente actuellement.