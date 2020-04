Animal Crossing New Horizons : La version 1.2.0 disponible, les détails

Annoncée en début de semaine, la nouvelle version d’Animal Crossing New Horizons est maintenant disponible. Ce matin, lors de cette nouvelle journée qui débute à 5 heures, la mise à jour 1.2.0 a été déployée et ajoute pas mal de nouveautés. En plus de l’événement lié à la journée de la terre, de nouveaux personnages font leur apparition. On fait le point.

Tout savoir sur la mise à jour 1.2.0

Cette mise à jour majeure a déployé son patchnote : ne cherchez pas une liste incroyable de changements sur le site officiel de Nintendo, le listing est relativement court. Pourtant, les nouveautés sont assez nombreuses :

Des marchands itinérants peuvent désormais visiter l’île : Racine, avec sa boutique de jardinage (et l’arrivée des buissons) Rounard, au niveau de la plage secrète

Ajout d’événements saisonniers (avec l’arrivée de la Journée de la Nature ce 23 avril)

Correction de divers bugs et autres problèmes pour garantir une expérience de jeu agréable

La mise à jour est assez massive donc pensez à la lancer un peu avant votre session de jeu. Celle-ci permettra le déploiement des futurs événements saisonniers (Jour de la Nature, 1er mai, Journée internationale des musées, saison des mariages), l’amélioration du musée et toutes les choses déjà évoquées en début de semaine.

Les autres changements détectés

Bien sûr, si l’on vous invite à regarder notre article qui résume toutes les nouveautés annoncées avec cette mise à jour, d’autres points sont à noter. D’autres changements ont eu lieu avec notamment :

Une baisse du taux d’intérêt de l’épargne

Ajout du « Tapis sac de clochettes » au Terminal au prix de 1200 miles Nook (un exemplaire est offert par courrier pour compenser la baisse du taux d’intérêt)

Ajout de deux nouvelles chemises au Terminal au prix de 600 miles Nook/unité Chemise Hawaï Nook Inc. Corail Chemise Hawaï Nook Inc. Verte

Une mappemonde offerte pour célébrer la mise à jour (à récupérer au courrier)

Quelques petits détails supplémentaires donc. Dommage cependant que l’on ait pas droit à quelques options de facilité fortement réclamées par les joueurs, comme la possibilité d’acheter plusieurs Tickets Miles Nook / Clochettes d’un coup ou le craft multiple. Peut-être dans une future mise à jour.

Si vous détectez d’autres changements notables, n’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Par ailleurs, nous mettrons à jour prochainement notre guide complet d’Animal Crossing New Horizons, n’hésitez donc pas à nous soumettre vos idées. Pour discuter de cette mise à jour, vous pouvez aussi rejoindre notre serveur Discord dédié à Animal Crossing.