Que peut-on attendre de la conférence PS5 prévue ce soir ?

Si les conférences et autres présentations vont se multiplier durant l’été, ce sont surtout les événements autour de la Xbox Series X et la PS5 qui vont attirer tous les regards.

PlayStation est particulièrement attendu au tournant après un long silence, qui a eu pour effet de causer autant d’impatience que de craintes. Le constructeur va enfin démarrer sa communication autour de sa prochaine console, mais le tout commencera tout d’abord par des jeux, des jeux et encore des jeux.

Les potentielles annonces

C’est en tout cas ce qui est promis par la conférence PS5 qui se tiendra ce jeudi à 22h (heure française), intitulée « Le futur des jeux vidéo ». Rien que ça.

Avec une telle accroche, les joueurs s’attendent donc à un feu d’artifice du côté du constructeur, pour enfin voir ce que le nouvelle génération a dans le ventre. Et si rien n’a pour l’instant officiellement fuité, faisons le point sur ce que l’on peut éventuellement attendre de cette présentation, même si on le rappelle, rien n’est confirmé.

De plus, il est évident que Sony ne compte pas tout dévoiler d’un coup. Cette liste n’est remplie que de suppositions, basées sur les derniers bruits de couloir que l’on entend avant la conférence.

Gran Turismo 7

C’est presque un secret de polichinelle dans ce cas précis. La présence du jeu de courses a été teasée il y a des mois, et ces dernières semaines n’ont fait que renforcer l’éventualité d’une annonce lors de la conférence PS5.

Si l’on ne sait rien du titre pour le moment, il serait surprenant de voir ce Gran Turismo 7 rater la ligne de départ de la PS5. Mais en ces temps perturbés, tout peut arriver. De plus, l’opus qui pourrait être annoncé ne sera pas forcément le septième épisode, qui pourrait laisser sa place à un spin-off. Là encore, le mystère reste entier.

Resident Evil 8 / Village

C’est l’une des rumeurs qui revient le plus ces derniers temps, avec de nombreux échos d’insiders qui semblent de plus en plus confirmer l’existence du jeu. Ce nouvel opus s’intitulerait potentiellement Resident Evil Village, et suivrait l’orientation prise par la série lors du septième épisode.

On y suivrait à nouveau Ethan ainsi que d’autres personnages après l’épisode 7, et puisque Resident Evil VII a été présenté chez Sony, la présence du huitième opus lors de cette conférence PS5 parait être tout à fait logique.

Silent Hill

Dans le rayon des jeux d’horreur, le nom de Silent Hill revient de plus en plus fréquemment, et ce retour semble même avoir été teasé par le crossover avec Dead By Daylight.

Il serait ici question d’une sorte de reboot (qui n’aurait rien à voir avec PT) et qui pourrait être chapeauté par une équipe interne de Sony, et donc sans l’implication de Konami. Cela semblerait tout de même étonnant, surtout après l’annonce de l’éditeur qui semble vouloir revenir sur le marché. On pense plutôt que Konami sera toujours de la partie, à moins d’une grosse surprise.

Si l’on part dans les fantasmes, on pourrait même se dire que le fameux jeu teasé par Antony Johnston (Dead Space) pourrait être celui-là, tant ce dernier à l’habitude d’œuvrer dans des jeux d’horreurs. A moins bien sûr qu’il ne tease un retour de Dead Space.

Le prochain Batman

Warner Bros devait organiser sa propre conférence cet été lors de l’E3, mais la pandémie mondiale a écrasé ce projet dans l’oeuf. L’éditeur se retrouve donc avec des jeux à annoncer sur les bras, et pourrait logiquement aller voir du côté de Sony pour présenter l’un d’eux, comme le prochain Batman.

De plus, Batman Arkham Knight a été présenté sous la bannière PlayStation, quand bien même le jeu était multiplateformes. Alors voir débarquer le Chevalier Noir lors de la présentation PS5 ne serait pas étonnant, même si l’on ne miserait pas trop d’argent dessus, tant Bruce Wayne nous a fait faux bond par le passé.

Bloodborne Remastered / Demon’s Souls Remake

Histoire de rester dans les titres teasés depuis un moment, impossible de passer à côté du potentiel remake de Demon’s Souls, dont on entend parler depuis des années et qui serait chapeauté par Bluepoint Games, qui a seulement confirmer travailler sur un remake de grande envergure.

Des rumeurs autour d’un remake de Jak & Daxter de la part du studio se font aussi entendre ces derniers temps, mais on murmure aussi que Bluepoint serait en train de plancher sur un remaster de Bloodborne sur PS5 et PC. On imagine mal Sony vendre un simple remaster lors d’une première présentation du line-up de la PS5, mais étant donné la popularité du jeu, tout est possible.

Call of Duty 2020 (Black Ops ?)

Ce qui est en revanche un peu plus sûr, c’est qu’Activision devrait passer une tête lors de la conférence pour nous présente l’épisode annuel de Call of Duty, qui entretient le mystère.

Enfin, plus depuis quelques jours, c’est le nom de Black Ops qui revient de plus en plus, avec un épisode qui pourrait faire office de reboot comme pour Modern Warfare. Dans tous les cas, on pense que le Call of Duty 2020 sera bien présent lors de cette présentation PS5.

Godfall

Du côté des certitudes, on imagine mal Godfall faire l’impasse sur un événement PlayStation 5. Le prochain jeu de Gearbox avait confirmé l’année dernière qu’il sortirait sur PC et PS5, et lâche depuis quelques jours de nombreux teasers.

On devrait enfin avoir droit à un peu de gameplay pour ce titre, qui a toutes les chances de faire partie du line-up de lancement de la console.

Far Cry 6 / Watch Dogs Legion

Là encore, on ne prend pas trop de risques en pensant qu’Ubisoft sera présent d’une quelconque manière lors de la présentation. Et puisque l’éditeur a déjà présenté Assassin’s Creed Valhalla lors de l’event Xbox Series X le mois dernier, Watch Dogs Legion pourrait enfin revenir sur le devant de la scène après un très long silence et un report.

On pourrait aussi parier sur le reveal de Far Cry 6, dont l’existence n’est pas vraiment un secret mais qui a fait les gros titres cette semaine avec les informations détenues par Gamereactor. Ubisoft pourrait cependant se garder cette annonce pour avoir quelques cartouches pour sa propre conférence, prévue pour le 12 juillet.

Le nouveau jeu de Housemarque

On sait que les créateurs de Resogun et de Matterfall sont actuellement en train de travailler sur leur projet le plus ambitieux, et que celui-ci devrait logiquement faire partie du line-up de lancement de la PS5.

Il y a donc de fortes chances de le voir apparaître ici, même si l’on ne sait encore rien sur le titre. Selon les dernières rumeurs, il ne faudrait pas s’attendre à un genre déjà expérimenté par le studio (donc pas de shoot’em up), ce qui nous laisse encore plus dans l’inconnu.

Un nouveau Ratchet & Clank

On aurait presque tendance à l’oublier avec le succès de Marvel’s Spider-Man, mais Insomniac Games garde visiblement la licence Ratchet & Clank dans les tuyaux.

Il y a quelques mois, l’ancien rédacteur en chef d’IGN affirmait même qu’un nouvel opus de la série verrait prochainement le jour, et que celui-ci accompagnerait la PS5 lors de sa sortie. Reste maintenant à voir si le studio a pris le temps pour ce Ratchet & Clank, ou s’il est encore trop occupé à développer la suite des aventures du Tisseur.

Horizon : Zero Dawn 2

Sony devra marquer les esprits avec une grosse annonce, et Horizon : Zero Dawn 2 (ou peut importe son sous-titre) semble être le candidat idéal pour cela.

Trois ans après avoir séduit de nombreux joueurs, la licence a de fortes chances de revenir durant les premières années de la PS5, même si une présence au lancement semble trop belle pour être vraie. Quoi qu’il en soit, le titre servira certainement de vitrine technologique pour la machine, ce qui le rend presque indispensable pour cette présentation qui doit justement nous montrer le futur.

Et s’il existe encore de nombreux jeux qui pourraient être présentés, il faut bien avouer qu’aucune vraie fuite n’est à noter ici, ce qui rendra cette présentation PS5 imprévisible. On pourrait encore évoquer les éventuels Final Fantasy XVI, le jeu Harry Potter, le prochain God of War ou encore Marvel’s Spider-Man 2, mais s’il y a bien une chose qu’il faut retenir des événements de cette année, c’est de ne pas placer la barre des attentes trop haut.

Rendez-vous donc ce jeudi à 22h pour voir ce que Sony nous réserve. Vous pourrez suivre cela en direct en notre compagnie sur l’AGTV, avec un AG Hebdo spécialement consacré à la conférence, et vous pourrez retrouver toutes les annonces sur le site le soir-même.