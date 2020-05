Débrief’ : Gran Turismo 7, Silent Hill sur PS5 et Black Ops Cold War

A chaque dimanche son débrief’ sur notre chaîne YouTube. On vous propose un résumé des temps forts des derniers jours, même s’il faut avouer que la semaine a été plutôt calme en termes d’actualité. Alors, quoi de neuf ?

Liens évoqués :

Guerre Froide pour le prochain Call of

C’est la seconde fois que le prochain épisode de Call of Duty fait parler de lui. Cette fois, ça se concrétise un peu avec un nom : l’opus 2020 s’appellerait Call of Duty Black Ops Cold War, un volet qui nous parlerait donc de la Guerre Froide.

Silent Hill et Gran Turismo 7 pour la PS5 ?

Pauvre en actualité, riche en rumeurs ? Sans doute. C’est pourquoi on reviendra sur les nombreux bruits de couloir autour du retour de Silent Hill et de la boulette commise par un fabricant concernant Gran Turismo 7. Les deux séries feraient donc leur retour sur PlayStation 5.

Des chiffres et des dates

Enfin pour boucler cet épisode, on en profitera pour faire un point sur les chiffres de ventes. L’excellent lancement de Final Fantasy VII Remake, les performances occidentales de Persona 5 Royal ou encore les prévisions de Take-Two Interactive. Et puis, comme chaque débrief’, on fait le point sur les dates de sortie à retenir et les différents reports.