Un nouvel épisode de Ratchet & Clank au lancement de la PS5 ?

On sait que Insomniac Games travaille sur un Marvel’s Spider-Man 2, mais il est possible que le studio soit également à l’oeuvre sur une suite pour une autre licence. Ratchet & Clank pourrait bien s’offrir un nouvel épisode très prochainement, et sur PlayStation 5.

Un premier jeu de lancement pour la PS5 ?

C’est en tout cas ce qu’avance Colin Moriarty, ancien rédacteur en chef d’IGN. Dans un podcast, relayé ensuite par CBR, il a affirmé qu’un nouveau Ratchet & Clank était en préparation, et que celui-ci arriverait dans les mois à venir :

« Nous allons avoir un Ratchet & Clank entre le premier Spider-Man et sa suite, sur PlayStation 5. J’ai le sentiment qu’il s’agira d’un jeu de lancement, le titre est en développement depuis longtemps chez Insomniac. »

Bien entendu, il faudra attendre une confirmation du studio et de Sony pour venir vérifier cela. Le titre pourrait être dévoilé lors du reveal de la console, qui commence à se faire attendre.

Pour rappel, le dernier opus de la série Ratchet & Clank était sorti en 2016 sur PlayStation 4.