Malgré quelques imperfections, Horizon Zero Dawn fait partie des nouvelles licences de Sony qui ont conquis le cœur des joueurs. Alors que l’on attend la version PC pour cet été, sa suite, déjà évoquée à de nombreuses reprises, refait parler d’elle dans les colonnes de Videogameschronicle. Le site nous explique avoir eu de multiples sources qui lâchent quelques informations croustillantes.

Une trilogie sur PS5 ?

D’après nos confrères de VGC, qui multiplient les confidences ces dernières semaines, une suite d’Horizon Zero Dawn serait bien en cours de développement sur PlayStation 5 avec des plans pour transformer la série en une trilogie. Apparemment, ce Horizon Zero Dawn 2 était initialement prévu sur PlayStation 4 et le développement aurait commencé peu de temps après la sortie de son prédécesseur en 2017.

Cependant, suite au succès du jeu, les ambitions auraient été revues à la hausse pour viser une sortie sur la nouvelle génération de console tout en repensant la licence pour former une trilogie. VGC rajoute que cette suite aurait une dimension « gigantesque » avec un vaste monde ouvert et plus de liberté pour explorer.

De la coopération au programme ?

Cette suite devrait également comporter une dimension coopérative. Plusieurs « personnes qui connaissent le jeu » ont indiqué qu’il y aurait une forme de jeu coopératif. Cela fait écho à l’offre d’emploi publié en janvier 2020 où le studio recrutait un Senior Game Programmer pour bosser sur des « fonctionnalités d’un monde ouvert épique ».

Apparemment, un épisode coopératif faisant le lien entre le premier et le second opus aurait même été imaginé à un moment du développement. Guerrilla Games prévoyait de publier un standalone avec du multijoueur coopératif mais on ne sait pas encore si cela est toujours d’actualité, les sources ne sachant pas l’évolution de cette composante. VGC explique d’ailleurs que l’idée de la coopération aurait été prévue pour le premier Horizon Zero Dawn mais finalement abandonnée pour se concentrer sur le reste du projet.

Bref, l’idée d’un Horizon Zero Dawn 2 sur PlayStation 5 se fait de plus en plus persistante. Avec les nombreuses rumeurs, les offres d’emploi et les bourdes de l’équipe, il n’y a plus trop de doutes. Une trilogie n’est pas non plus totalement déconnant au vu des récentes déclarations de Herman Hulst, nouveau président de SIE Worldwide Studios (et co-fondateur) de Guerrilla qui expliquait vouloir continuer Horizon « pendant longtemps ». Futur titre de lancement de la PS5 ?